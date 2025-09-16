Zpěvák Lešek Semelka musel být převezen do nemocnice

Už nějakou dobu pobývá hudebník Lešek Semelka v rehabilitačním ústavu, kam se musel uchýlit kvůli svých zdravotním potížím. Ty se začaly rapidně zhoršovat zejména poté, co tragicky zahynula jeho nevlastní dcera Helena Zeťová, která nešťastnou náhodou vypadla z okna. V posledních dnech ale jeho organismus přemohl zánět, který si vyžádal dokonce hospitalizaci.
