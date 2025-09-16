Ikona počasí
Zpěvák Lešek Semelka musel být převezen do nemocnice

Lešek Semelka
Lešek SemelkaFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Velmi znepokojivá zpráva přišla z rodiny zpěváka Leška Semelky. Hudebníkův zdravotní stav se náhle zhoršil a musel tak být převezen do nemocnice.

Už nějakou dobu pobývá hudebník Lešek Semelka v rehabilitačním ústavu, kam se musel uchýlit kvůli svých zdravotním potížím. Ty se začaly rapidně zhoršovat zejména poté, co tragicky zahynula jeho nevlastní dcera Helena Zeťová, která nešťastnou náhodou vypadla z okna. V posledních dnech ale jeho organismus přemohl zánět, který si vyžádal dokonce hospitalizaci. 

„V neděli ho proto museli převézt do Litomyšle,“ potvrdila pro TN.cz Semelkova manželka Alena. Přesto však hudebníkovi fanoušky uklidnila. „Pan primář říkal, že se jeho stav natolik zlepšil, že ho povezou zpět do Košumberku,“ prozradila Semelková, která má v plánu manžela brzy přivítat doma. „Chci si ho na konci měsíce dovézt domů,“ těší se, že budou opět spolu. Nejsou to ale zdaleka první zdravotní obtíže, se kterými se Semelka potýká. 

Musel se vypořádat s následky mozkové příhody, kterou utrpěl v roce 2013. „Postihla mě, když jsem byl na procházce se psem, ale měl jsem štěstí, že jsem celou dobu zůstal při vědomí. Pes asi vytušil, že se něco děje, a doběhl pro paní, která zavolala záchranku,“ popsala dramatickou situaci, kdy mu doslova šlo o život. 

