„Matka mektá šílenosti,“ říká Charlotte Štiková o obvinění matky, že lže o rozvodu

Její slova ale vytočila doběla právě Charlottu a jejího, zatím stále ještě manžela Martina. „Binias je de*il. Co si to dovoluje, tvrdit, že se nerozvádíme. Do podcastu jsme to dali, že se budeme rozvádět na sto procent. Tam je to jasné,“ řekl naštvaný Martin Stefan pro eXtra.cz. A jeho žena pokračuje. „Máma mektá šílenosti. Mám takový vztek. Rozvod je stoprocentní, přes to vlak nejede. Staly se nějaké věci. Dospěli jsme k různým rozhodnutím. Je to citlivé téma, máma mě tak rozčílila, že ani nechci mluvit,“ dodala naštvaně. Jak to tedy s manželstvím ve skutečnosti je, ukáže až čas.