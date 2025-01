„Všichni moji lidé jsou napadáni. Děti. Já to nechápu. Je mi to tak líto. Přála bych si, abych mohla něco udělat, ale nemůžu. Nevím, co mám dělat. Zkusím všechno, slibuju,“ říká Selena ve videu, na kterém neudržela slzy. Za to se na ni ale snesla kritika. „Vystavovat se, jak pláčete nad deportací zločinců z řad nelegálních přistěhovalců, je nová úroveň absurdního narcismu celebrit," myslí si například moderátor a novinář Piers Morgan. Na to zpěvačka reagovala prohlášením, že očividně není v pořádku projevovat empatii. Následně ale obě videa ze sociálních sítí smazala.