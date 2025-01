Mareš a Basiková to schytali kvůli nepovedenému koncertu, teď se omlouvají

A právě u tohoto videa neudržela zpěvačka Bára Basiková nervy na uzdě. „Leoši, neomlouvej se, to se stává a v O2 areně velice často, není to jednoduchej prostor, ví to každej zvukař," napsala pod příspěvek. A neodpustila si ani vulgaritu. „To když přijede nějaká cizí kapela a zvuk má z p*dele, tak taky hned píšete producentovi stížnosti mailem?“ vzkázala ostře všem nespokojeným. Jenže záhy svého vyjádření litovala. „Je tu spousta zklamaných diváků, a to je smutný. Moc… To se nemělo stát. To je malér. A já se všem omlouvám za svoji unáhlenou reakci… nechtěla jsem nikoho urazit, opravdu ne. Nejsem taková. Ale stalo se. Jsem horká hlava, spontánní a pankáč. A pak mě to strašně mrzí. Promiňte," sype si popel na hlavu na svém profilu na Instagramu, kde také popsala náročnost příprav na koncert.