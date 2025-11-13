Minulý týden vyděsila fanoušky zpěvačky Lenky Filipové zpráva o jejím převozu do nemocnice poté, co ve svém domě na pražské Ořechovce spadla ze schodů. Na pomoc jí tak vyrazil partner její dcery Lenny, raper Marpo. „Měli jsme v péči zhruba šedesátiletou ženu, která utrpěla poranění hlavy. Na místě byla vyšetřena, následně i ošetřena a transportována do nemocnice,“ potvrdil Blesku mluvčí pražské záchranky Karel Kirs.
