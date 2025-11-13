13. 11. Tibor
Lenka Filipová musela po tragickém pádu ze schodů podstoupit operaci mozku

Lenka Filipová
Když lékaři v minulém týdnu pátrali po příčině toho, proč se hudebnice Lenka Filipová doma zřítila ze schodů, objevili závažný problém. Rychlá operace jí tak zachránila život.

Minulý týden vyděsila fanoušky zpěvačky Lenky Filipové zpráva o jejím převozu do nemocnice poté, co ve svém domě na pražské Ořechovce spadla ze schodů. Na pomoc jí tak vyrazil partner její dcery Lenny, raper Marpo. „Měli jsme v péči zhruba šedesátiletou ženu, která utrpěla poranění hlavy. Na místě byla vyšetřena, následně i ošetřena a transportována do nemocnice,“ potvrdil Blesku mluvčí pražské záchranky Karel Kirs.

Lenny
Lenny

Tajemství Lenny, krásné dcery Lenky Filipové

Rodina

Záhy po převozu do nemocnice se ukázalo, že příčina pádu je daleko závažnější než pouhá nevolnost. „Když paní Filipovou přijali, nejprve se pečlivě zjišťovalo, co přesně pád způsobilo. Provedli jsme řadu vyšetření, která odhalila krevní sraženinu v mozku. Okamžitě jsme přistoupili k nezbytné operaci,“ prozradil Blesku zdroj z Ústřední vojenské nemocnice v Praze, kde operaci mozku provedli. „Nyní je její stav stabilizovaný, každý den se její zdraví lepší a jsme přesvědčeni, že rekonvalescence bude úspěšná,“ dodal informátor.

A i když je slavné kytaristce každým dnem lépe, na návrat na koncertní pódia si bude muset ještě nějakou dobu počkat. Přestože měla původně v plánu, několik adventních vystoupení, pracovní plány musela zrušit. „Listopadové a prosincové koncerty Lenky Filipové se budou postupně překládat. Nové termíny brzy zveřejníme,“ sdělil tým Lenky Filipové. Fanoušci své oblíbené umělkyni vyjadřují podporu a přeložení vystoupení chápou. 

Reklama

Není to ale poprvé, co se Filipová potýká se zdravotními problémy. Velmi vážný stav si prožila například v roce 2017, kdy se u ní krátce po rozvodu objevily nevysvětlitelné horečky a obrovská únava. Lékaři dlouho pátrali po příčině, kterou nakonec stanovili jako selhání imunitního systému. To na několik měsíců vyřadilo zpěvačku z pracovního procesu.

