Lékař přiznal svůj podíl na smrti Matthewa Perryho. Hrozí mu 40 let vězení

Salvadro Plasencia byl lékařem, který Perrymu předepisoval ketamin, jenž představiteli Chandlera Binga z legendárního seriálu Přátelé pomáhal překonávat těžké deprese. V posledních měsících před smrtí ale Perry potřeboval zvýšit dávky, což Plasencia udělal. Právě to prý také přiznal federálním prokurátorům, kteří se smrtí slavného herce zabývají. Za to mu může v nejhorším případě hrozit až 40 let odnětí svobody.