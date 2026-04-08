Bývalá Taťána Kuchařová byla vždy považována za jednu z nejkrásnějších českých modelek. Když v roce 2006 vyhrála titul Miss World, okouzlila porotu i fanoušky po celém světě nejen svou krásou, ale také elegantní postavou. Jenže i u žen, které se živí modelingem, se čas od času řeší kila navíc. A právě u Kuchařové si v poslední době někteří sledující všimli, že její postava už není tak štíhlá jako dřív.
Kuchařová pod palbou komentářů kvůli postavě: Hanychová prozradila její hubnoucí trik
Diskuse o její váze se znovu rozvířila poté, co se k tématu nečekaně vyjádřila influencerka Agáta Hanychová. Ta ve svém podcastu zavzpomínala na dobu, kdy se obě pohybovaly ve světě modelingu, a prozradila detail, který mnohé překvapil. Podle Hanychové měla Kuchařová v minulosti zkoušet poměrně zvláštní trik, jak rychle stáhnout obvod pasu – obalovala si prý břicho potravinářskou fólií. Podobné metody nejsou ve světě modelingu úplně neznámé. Odborníci ale dlouhodobě upozorňují, že jde spíše o dočasný efekt spojený s pocením a úbytkem vody než skutečným hubnutím.
Kuchařová se k tomuto konkrétnímu tvrzení veřejně nevyjádřila. Není tak jasné, zda šlo o jednorázový experiment, nebo o běžnou praxi v době, kdy byla modeling její hlavní profesí. Faktem ale je, že tlak na dokonalou postavu je v tomto odvětví obrovský a řada modelek přiznala, že v minulosti vyzkoušely různé, někdy i velmi neobvyklé způsoby, jak si udržet štíhlou linii.
Kuchařová, která se v poslední době věnuje hlavně svým charitativním projektům, si z toho ale nic nedělá. Už v minulosti přiznala, že ani zdaleka není dokonalá. „Mám jizvu na tváři. Dokonce dvě. Jednu na pravé tváři, druhou na levé. Měla jsem i odstáté uši. Záleží, jak se s tím kdo vyrovná. Krása není v komplexnosti, ale v originalitě,“ řekla dle iDnes.cz.