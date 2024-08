Předmětem sporu je údajná snaha bývalé Miss World 2006 poškodit pověst svého exmanžela. Redakce Prima Ženy byla přímo v soudní síni. Další jednání soudu je naplánováno na 23. října.

Zmíněný web uvádí, že se během soudního jednání rozebírala komunikace mezi Kuchařovou a dalšími osobami, která se odehrávala přes WhatsApp ve skupině nazvané "Anulace". Do této skupiny patřil novinář Procházka a církevní právník Ronald Němec. Zveřejněné zprávy odhalují, jak se Kuchařová snažila zajistit, aby se informace o církevní žalobě dostaly do bulváru, aniž by se odhalilo, že za únikem stojí ona. "Ve whatsappové komunikaci se řešilo, jak zajistit, aby to nevypadalo, že znění církevní žaloby vynesla do bulváru sama Kuchařová," zaznělo před soudem.

Jestli se se mnou rozvedeš, tak tě zničím!

Jedním z nejzávažnějších odhalení byla hrozba, kterou měla Kuchařová údajně směřovat na svého exmanžela. "Jestli se se mnou rozvedeš, tak tě zničím Ondřeji," měla napsat v jedné z konverzací. Tento výrok vyvolal u soudu velký rozruch a byl dalším důkazem toho, že modelka mohla mít v úmyslu vážně poškodit Brzobohatého.

Celá kauza zatím vyznívá velmi negativně pro Kuchařovou, která se podle soudních materiálů jeví jako zhrzená a pomstychtivá. Její snahy ovlivnit mediální obraz exmanžela se však nakonec ukázaly jako neúspěšné, což vedlo k jejímu zklamání a konfliktům s Procházkou. Soudní proces je nadále sledován s velkým zájmem, a to nejen kvůli jeho dramatickým zvratům, ale i kvůli veřejnému profilu obou zúčastněných.