Krystyna Pyszková čeká dítě s milionářem. "S Miss nemá nic společného," brání se

Krystyna Pyszková se minulý rok stala druhou Češkou, která dokázala získat korunku pro nejkrásnější dívku světa Miss World. Je jasné, že kolem takových žen se točí úspěšní muži, ten, který získal srdce krásné blondýnky, však patří mezi miliardáře.
Už každým dnem porodí Krystyna Pyszková své první dítě. Dlouho tajila nejen těhotenství, ale také to, kdo je otcem miminka. A jak se zdá, vyrůstat bude v neuvěřitelném luxusu.
Pyszková si drží své soukromí v tajnosti a zmínila pouze, že se se současným partnerem potkali díky soutěži Miss. To bylo záhy špatně pochopeno a ona byla obviněna z toho, že měla v soutěži výhodu, protože má vztah s někým, jehož firmy jsou napojeny na sponzorování soutěže. „Je to absolutně nepravdivá informace. Můj partner nemá a nikdy neměl žádnou spojitost s Miss World. Klidně mohu sehnat jejich potvrzení, nemám problém. S přítelem jsme se navíc dali dohromady po soutěži,“ brání se Krystyna, která letos předala korunku své nástupkyni.
Vítězka světové soutěže krásy si je i vědoma toho, odkud dezinformace pochází. „Je to překroucené z rozhovoru, ve kterém jsem řekla, že jsme se dali dohromady díky tomu, že jsem kvůli Miss World začala bydlet v Londýně, kde právě i můj přítel bydlí. Se soutěží však absolutně spjatý není,“ vysvětlila, že se s Byronem Baciocchim potkala v rámci projektů, na kterých musela coby výherkyně pracovat. Miliardáři na ní prý učarovala nejen její krása, ale také inteligence, angažování v oblasti charity a v neposlední řadě to, kolika jazyky Krystyna mluví.
Byron Baciocchi se narodil v roce 1987 a je podnikatelem původem ze Švýcarska, kde také vystudoval ekonomické zaměření. Před kariérou ve švýcarském bankovnictví však dal přednost realitám. Tedy těm nejluxusnějším. „Skutečný luxus je dnes promyšlený, nikoli okázalý,“ řekl pro magazín Luxury Lifestyle. Byronovo osobní jmění se dnes odhaduje na 10 až 12,5 miliardy korun.
