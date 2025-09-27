Agáta Hanychová a Ornella Koktová se v poslední době profilují nejen jako známé tváře českého showbyznysu, ale také jako tvůrkyně vlastního podcastu, který cílí především na ženy. Jak samy přiznávají, ostych rozhodně není jejich styl.
„My se nestydíme rozebírat úplně cokoliv. Orny jde často do detailů kolem sexu a já radši zrudnu a mlčím. Ona si to tam povídá sama se sebou a ještě ji to baví,“ přiblížila Agáta v pořadu Show Jana Krause. Ornella její slova doplnila s úsměvem: „Já jsem v tomhle spíš ta, co to propaguje, protože když se někdo po čtrnácti letech vztahu tomu pořád věnuje, je to podle mě super. Je to recept na spokojený vztah.“ Obě se navíc vidí i jako rádoby poradkyně pro ženy, které řeší partnerské potíže. „Máme rubriku Rady a porady, kde reagujeme na dotazy posluchaček. Myslíme si, že jsme zvládly už snad všechno, a proto se nebojíme dělat, že jsme takové guru,“ vysvětlila Koktová.
Do technického zázemí se zapojuje i Ornellin manžel Josef Kokta. „Pepa je pan Tabulka. Dělá nám přehledy, kdo a odkud nás poslouchá. Nejčastěji jsou to ženy nad třicet, často maminky, a pak také nějací gayové,“ prozradila Ornella. Nedávné ocenění, které podcast získal, je překvapilo i povzbudilo. „Poprvé jsme ho naživo představily v Praze a bylo to super. Teď vyrážíme na turné – čeká nás Brno, Ostrava i Plzeň,“ pochlubily se.
O svém vystoupení informovaly na sociálních sítích s krátkým komentářem: „Show Jana Krause… bylo horko.“ Teprve ve svém podcastu se vrátily k tomu, jak celou zkušenost hodnotí. „Já bych tam klidně šla znovu, protože jsem z toho nebyla úplně nadšená,“ přiznala Agáta. Ornella přitakala a dodala: „Čekala jsem víc toho ostrého, sarkastického humoru. Nakonec jsme ale vyzněly trochu jako diliny.“ Podle ní ji navíc Krausovy otázky stavěly do nepříjemné situace. „Připadala jsem si, jako bych tam vyšla jako úplný sexuální maniak,“ smála se Koktová, ale zároveň přiznala, že v daný moment to bylo spíš trapné.
Agáta dodala, že sama měla ke slabšímu výkonu pádný důvod. V den natáčení totiž utrpěla nepříjemný úraz. „Mám rozbitou hlavu, to jelito, co mám na zadku, byste fakt vidět nechtěli, a mám ho i na lokti,“ svěřila se na Instagramu. Na obrazovce ale diváci díky práci maskérů žádné stopy po zranění nepoznali.
