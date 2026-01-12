Přestože se herec Rudolf Hrušínský stále objevuje nejen v divadle, ale také v nekonečném seriálu Ulice, žádné další plány ve svém profesním životě už nemá. „Řekl jsem, že už nové kusy zkoušet nebudu, protože je mi osmdesát let a už jsem na to starý,“ říká rázně Hrušínský s tím, že není šance, aby si to rozmyslel.
„Končím a toto rozhodnutí nezměním,“ oznámil konec kariéry Rudolf Hrušínský
Herec Rudolf Hrušínský brzy oslaví osmdesáté narozeniny a rozhodl se, že práce už bylo v jeho životě až dost. Tím ale svoje fanoušky příliš nepotěšil.
„Toto rozhodnutí neměním. Navíc se u našeho divadla dopoledne velmi špatně parkuje. Když bych jezdil na zkoušky, občas bych ani neměl kam dát auto. Přiznám se, že být bez auta je pro mě už poněkud náročné. Moje rozhodnutí tedy opravdu platí, a to jak pro divadlo, tak pro film,“ řekl webu PrahaIN.cz. Není to ale tak, že by se stáhl úplně. Rozdělané projekty pouštět nehodlá. „Diváci mě mohou vidět v Divadle Bez zábradlí v představení Blbec k večeři a ve hře Kdes to byl(a) v noci? Kromě toho hraji u Václava Hanzlíčka v agentuře Harlekýn ve hře Bosé nohy v parku s Veronikou Freimanovou, Aničkou Kameníkovou a Radúzem Máchou. A jak už jsem zmínil, stále točím seriál Ulice. Myslím, že to v mém věku úplně stačí,“ je přesvědčený člen slavné herecké rodiny.
Ten je rozhodnutý zvolnit a věnovat se své největší vášni, kterou je rybaření. „Spíš se teď nejvíc těším na jaro. Nemohu se dočkat, až bude teplo. Vytáhnu pruty a konečně se zase vydám na ryby. Sednu si k Lužnici a pokusím se chytit pěkného kapra. Můj oblíbený revír je v okolí Plané nad Lužnicí a na Berounce,“ těší se herec. Mnoho lidí by napadlo, jestli se nerozhodne sepsat svůj život do knihy. „Životopisnou knihu nechystám. V minulosti jsem napsal a vydal tři knížky, většinou o rybách. Myslím, že to prozatím stačí.“
Za Hrušínského rozhodnutím bezesporu stojí i zdravotní problémy, se kterými se potýká. „Před dvěma lety mi našli nádor na plíci. Už nevím, jestli na levý, nebo pravý, ale byla to rakovina. Léčili mě v Ostravě gama nožem. Každý den jsem chodil na ty paprsky, asi pět dnů, a nádor zmizel!“ překvapil svou výpovědí pro Blesk herec. Pochopitelně přišla velké úleva, ta však ale netrvala dlouho. V květnu loňského roku přišla další zdrcující zpráva. Lékaři Hrušínskému oznámili další onkologickou diagnózu. „Tentokrát na ledvině. V IKEM mi ho ale geniálně nějak vypálili a je to snad prý dobrý,“ říká syn legendárního Rudolfa Hrušínského. „Chodím samozřejmě pořád na kontroly, pozorují mě,“ připustil, že je pod stálým lékařským dohledem. Vrásky odborníkům přidělávají hlavně časté infekce. „Měl jsem v průběhu jednoho roku tři zápaly plic, takže se snažím šetřit,“ prozradil herec. „Je mi dobře, ale člověk u téhle nemoci nikdy neví…“