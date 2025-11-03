Dlouhých pět let platila herečka Veronika Gajerová pod dohledem insolvenčního správce v rámci soudem povoleného oddlužení své závazky. Ty se vyšplhaly do neuvěřitelné výše 4,3 milionu korunu. A přestože dle úředníka, který na její splácení dohlížel, plnila své povinnosti svědomitě, věřitelé dostali zpět pouhý zlomek toho, co herečce v dobré víře půjčili.
