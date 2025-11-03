3. 11. Hubert
Kolegyně ostrouhaly, Veronika Gajerová zaplatila jen zlomek svých dluhů

Veronika Gajerová
Veronika GajerováFoto: Profimedia
Veronika Gajerová
Veronika GajerováFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Herečka Veronika Gajerová, která v minulosti skončila v insolvenci, má důvod k úsměvu. Zatímco její věřitelé – mezi nimi i kolegyně z branže – dostali jen minimum, Gajerová může po letech začít znovu s čistým štítem.

Dlouhých pět let platila herečka Veronika Gajerová pod dohledem insolvenčního správce v rámci soudem povoleného oddlužení své závazky. Ty se vyšplhaly do neuvěřitelné výše 4,3 milionu korunu. A přestože dle úředníka, který na její splácení dohlížel, plnila své povinnosti svědomitě, věřitelé dostali zpět pouhý zlomek toho, co herečce v dobré víře půjčili. 

Veronika Gajerová
Veronika Gajerová

„Vážený soude…“ Dopis, který má uzavřít oddlužení Veroniky Gajerové

Celebrity

Insolvence pro herečku skončila teprve před pár týdny. V polovině října soud rozhodl o jejím konci. „Osvobozujeme dlužnici od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, od placení pohledávek věřitelů, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili,“ stojí v rozsudku, který Gajerové otevírá novou kapitolu života, v níž se bude moct svobodně nadechnout. 

„Dlužnice plní povinnosti dle schváleného splátkového kalendáře. Insolvenční správce má vzhledem k výši příjmů dlužnice za to, že vynakládá dostatečné úsilí k uspokojení svých věřitelů,“ uvedl v minulosti ve svém pravidelném hlášení insolvenční správce Pavel Fabián. Tomu Gajerová měsíčně posílala určenou částku 6300 korun. Jenže to ani zdaleka nestačilo na to, aby uhradila své dluhy. 

Řada jejích kolegyň tak podle zjištění deníku Blesk doslova ostrouhala. Mezi ty patří například Dana Morávková, která Gajerové půjčila částku 36 864 korun, zpátky však dostala pouze 2360 korun. A podobně dopadly i další. Denisa Nesvačilová kolegyni vypomohla částkou 51 700 korun a zpět dostala jen 3689 korun. O jeden z největších obnosů přišel kameraman a režisér Jiří Brabec. Jeho pohledávka v insolvenci byla 121 830 korun, vráceno dostal 8691 korun. Gajerová má ale dle svých slov svědomí čisté.

„Vážený soude, v průběhu celé doby oddlužení jsem vynakládala maximální úsilí, abych splnila své zákonné povinnosti. Jsem herečka a během pandemie covidu-19 byla má profese vážně zasažena – divadla byla uzavřena, a já jsem zůstala bez možnosti vykonávat své povolání,“ stálo v dopise, který před časem zaslala k soudu. „Abych mohla i nadále plnit závazky v insolvenci a zároveň uživit své děti, nastoupila jsem na tři roky jako květinářka. V tomto zaměstnání jsem i přes nízké příjmy pokračovala ve splácení dle svých možností."

Zdroj: Blesk

