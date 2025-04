Keanu Reeves a Alexandra Grant podpořili zvěsti o zasnoubení

Tento týden byl herec zachycen fotografy, když se vydal na romantický oběd se svou partnerkou, výtvarnicí Alexandrou Grant, které se na prsteníčku levé ruky blyštil prsten s velkým kamenem. To rozpoutalo spekulace o zasnoubení páru. Jennifer Tilly, jež je dlouholetou kamarádkou Alexandry, pro magazín Page Six prohlásila, že jejich zásnuby by nebyly žádným překvapením, protože jim to skvěle klape už roky.