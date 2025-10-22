22. 10. Sabina
"Když je toho moc, vezmu si prášek," říká o panických atakách zpěvačka Debbi

Debbi
Debbi
Kateřina Potyšová
Zpěvačka Debbi patří mezi ty osobnosti, které se nebojí otevřeně hovořit o psychických problémech. Ji konkrétně trápí panické ataky, které jí komplikují běžný život.

Velká část veřejnosti si ani nedokáže představit, že běžné úkony, jako jít například do nákupního centra nebo jet veřejnou dopravou, mohou pro lidi trpící duševními problémy znamenat velký problém. Jedním z takových, kteří musí i běžné věci dopředu hodně plánovat, je i zpěvačka Debbi.  

Zpěvačku trápí pobyt ve velkých prostorech, kde je hodně lidí najednou. „Obchoďák mi nevadí, tam je tisíc východů. Já můžu kdykoli odejít. To mi nedělá žádná traumata,“ vysvětlila zpěvačka, kterou ale její profese často vystavuje podobným situacím. „Na koncertech jsme rádi, když je lidí hodně, ale obecně prostě tyhle prostory nevyhledávám,“ říká Debbi. A prozrazuje i to, jak se snaží v podobných chvílích připravit. V hlavě si naplánuje únikovou cestu, což ji uklidňuje. 

„Určitě to funguje. Je to taková podvědomá ruční brzda, kterou člověk má, když si říká: ono to vždycky půjde zastavit. Vždycky můžu uniknout, vždycky můžu vyjít ven,“ popisuje s tím, že nejhorší je pro ni cestování. „Proto třeba nevyhledávám létání. Ale když už musím, tak si normálně vezmu i prášek na uklidnění,“ říká na rovinu. Ostatně v metru také zažila svou první panickou ataku. „Od té doby to vlastně už tak nějak standardně mám celý život,“ prozradila.

Své psychické problémy řeší s pomocí odborníků. „Já chodím normálně na terapii, beru léky. Není na tom podle mě vůbec nic špatného, naopak. Je fajn, že ty možnosti dneska máme. Lidé to pořád berou jako slabost a tabu, které nechtějí řešit, protože jim to je trapné. Ale já vůbec nevím proč,“ diví se zpěvačka. „Já si myslím, že to je normální věc, civilizační choroba, kterou trpí velká část populace. Je naprosto v pořádku o tom mluvit,“ dodává rázně. 

