„Kdyby byl gay, tak by se idiotsky neoženil,“ soptí Gregorová kvůli útokům na syna

Jako každá matka Hana Gregorová brání své dítě. Temperamentní herečku rozzuřily útoky, které musí snášet její syn Ondřej Brzobohatý kvůli své zálibě v převlékání za ženu.
Velký humbuk se opět rozpoutal okolo Ondřeje Brzobohatého, který o svém alter ego Tiffany Richbitch promluvil v talk show Chi Chi na gauči. Rozhovor spustil lavinu nenávistných komentářů, které ho donutily k zásadnímu rozhodnutí skončit s veřejným vystupováním v ženské podobě. To však velmi mrzí jeho matku Hanu Gregorovou, která vydala velmi ostré prohlášení na jeho obranu.
„Když se naváží do mě, s tím se vnitřně umím vyrovnat, ale když se to týká mých dětí, nemůžu mlčet. Vážení, kde se ve vás bere tolik zloby, pokrytectví a falešné morálky, že jste schopni kritizovat člověka, kterého neznáte,“ nechápe herečka. „Napadlo vás někdy, že i když je Ondřejkovi 42, stále, dokud žije aspoň jeden rodič, je to něčí dítě, něčí syn. A není příjemné to číst. Já jsem sice vůči této silácké kritice na svou osobu imunní, ale uvědomte si, že někoho tím můžete hluboko ranit,“ apeluje na veřejnost.
Ještě víc ze židle ji zvedá, když se komentující ohánějí jménem Ondřejova otce a jejího zesnulého manžela Radoslava Brzobohatého. „Moralizujete za jeho otce. Přesně víte, jak by reagoval, ale já si vůbec nevzpomínám, podle jmen na vašich profilech (ať už pravých nebo falešných), že byste byli naši rodinní přátelé nebo důvěrníci,“ říká rázně. „Vedl Ondru odmalička k hudbě, k lásce k práci, úctě ke starším a gentlemanství. A to se mu podařilo. Ondřej je dnes gentleman, uznávaný skladatel, píše krásnou hudbu a Radek je tam někde nahoře na něj právem pyšný. Vám, kteří píšete, že se Radek v hrobě obrací, tak možná. Ale touhou po mně!“ uzemnila všechny.
Vyjádřila se i ke spekulacím, že je její syn homosexuál. „Náš syn zdědil po svém otci lásku a obdiv k ženám, takže se potatil. Ale občas si říkám, že je škoda, že není gay. Aspoň by se tak idiotsky neoženil a nemusel by snášet ty nekonečné soudní tahanice,“ obula se i do jeho bývalé ženy Taťány Kuchařové, která celé mediální peklo rozpoutala zveřejněním církevní žaloby na anulaci jejich manželství, kde Brzobohatého označuje za devianta.