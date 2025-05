"Každý si zaslouží druhou šanci," říká o nevěře Jana Bernášková

„Na základce jsem bojovala s pravopisem, který pro tvůrčí psaní není tak podstatný, ale ty špatné známky mě dost limitovaly v sebevědomí. Psala jsem jako dítě divadelní hry pro dramaťak, ale úplně jsem na to zapomněla, před nedávnem mi to připomněla mamka. Na psaní jsem vždycky balila jen kluky, to bylo jediné, kde jsem to využívala,“ říká herečka s tím, že ve vydání její první knihy jí velmi podporoval její bývalý manžel.