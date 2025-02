Kateřina Brožová odmítla možnost být druhou Evou Herzigovou nebo Terezou Maxovou

„Jako studentka jsem si přivydělávala modelingem. Fotila jsem pro časopis Odívání nebo Žena a život a taky chodila na přehlídky. Tenkrát tady byla jediná agentura, pro kterou jsme všechny pracovaly, a tou byl ÚBOK,“ říká Brožová. „A pak někdy v devadesátých letech přijeli zástupci světové modelingové agentury Elite Model Look a hledali nové tváře. I ke mně se dostalo pozvání na casting do hotelu Ambassador. a protože jsem byla zvědavá, o co jde, zúčastnila jsem se ho. A nakonec jsem byla jednou z pěti dívek, které si vybrali,“ prozradila herečka, která na rozdíl od Terezy Maxové nebo Evy Herzigové nabídku nepřijala.