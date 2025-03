Karel Voříšek touží po svatbě, registrovat se ale nehodlá. Nebránil by se ani rodině

„Abych řekl pravdu, myslím si, že vztah mezi dvěma lidmi, a teď je jedno, jakého jsou pohlaví, je úplně někde jinde, než jestli na to mají, nebo nemají štempl. Ale zároveň rozumím tomu, že někdo to chce mít vypořádané z hlediska majetku, právních vztahů a podobně, když je partner, partnerka nemocná atd.,“ prozradil eXtra.cz Voříšek. „Až tu pravou svatbu schválí, tak do toho rovnou s Vláďou praštíme,“ říká oblíbený moderátor. S partnerem, se kterým jsou spolu už 22 let, dokonce uvažují o rodině.