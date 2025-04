Kanye West přiznal, že v dětství míval sex se svým bratrancem. Složil o tom píseň

„Možná jsem si ve své zmatenosti myslel, že je to moje vina. Že jsem mu ty časopisy ukázal. Bylo mu šest. Napodobovali jsme, co jsme tam viděli,“ píše dále raper. V textu se přímo říká: „Sedíme s bratrancem, prohlížíme si nemravné časopisy. Vidíme tam kluky líbat se, ani nevíme, co to znamená. A pak jsme začali napodobovat, co jsme viděli. Tehdy jsem mu to udělal pusou. Lidi mi říkali, vezmi si to do hrobu. ‚Pravda tě osvobodí.‘ Myslím, že lidé nechápali, že mě nepřitahují muži, mysleli si, že jsem gay.“