Je těžké tomu uvěřit, ale herečka Julia Roberts slaví své 58. narozeniny. Spousta věcí o jejím životě je známá, ale my přinášíme informace, které dost možná nevíte. Ačkoli jejím nejznámějším filmem je nepochybně romantická komedie Pretty Woman, kde si zahrála po boku Richarda Gerea, do povědomí amerického publika vstoupila už v osmdesátkovém snímku Mystic Pizza. Krátce poté ji o autogram žádali už i na veřejných toaletách.
Podrobnosti o této události i další zajímavosti o Julii Roberts se dozvíte v naší galerii.