Podepisovala se i na záchodech a úsměv má pojištěný na balík. Julia Roberts slaví 58. narozeniny

Julia RobertsFoto: Reuters
Julia RobertsFoto: Reuters
Žena.cz

Julia Roberts patří mezi hollywoodskou hereckou smetánku více než 30 let. Dlouhonohá Pretty Woman s nezaměnitelným širokým úsměvem patří právem k nejlepším herečkám, přesto sama říká, že herectví ji až tak nepohltilo a našla si jiné zájmy. Co víte o jejím životě?

Je těžké tomu uvěřit, ale herečka Julia Roberts slaví své 58. narozeniny. Spousta věcí o jejím životě je známá, ale my přinášíme informace, které dost možná nevíte. Ačkoli jejím nejznámějším filmem je nepochybně romantická komedie Pretty Woman, kde si zahrála po boku Richarda Gerea, do povědomí amerického publika vstoupila už v osmdesátkovém snímku Mystic Pizza. Krátce poté ji o autogram žádali už i na veřejných toaletách.

Podrobnosti o této události i další zajímavosti o Julii Roberts se dozvíte v naší galerii.

Zajímavé dětství

Když jí byly čtyři roky, rodiče se rozvedli. Matka se znovu vdala, ale Julia otčíma nesnášela. Její vlastní otec bohužel zemřel v jejích deseti letech na rakovinu. Už jako dítě ale měla svůj typický široký úsměv. Dnes slaví pověstná Pretty Woman 58. narozeniny. Už přes třicet let se drží na hollywoodském výsluní. Možná jsou ale věci, které o této herečce ještě nevíte. Podívejte se dál do naší galerie.

Julia Roberts jako dítě
Foto: Profimedia
