"Jsme unavení, smekám před všemi ženami," říká novopečený otec Jiří Pospíšil

V dubnu se Jiřímu Pospíšilovi narodila dcera, kterou s partnerem pojmenovali Meda. Od té doby se jim zcela změnil život. „Nechci, aby to znělo jako klišé, ale Meda úplně proměnila náš svět. Jsme samozřejmě unavení – co vám budu povídat, noci jsou dlouhé, ale každé ráno, kdy ji držím v náručí, si uvědomuji, že je to dar, za který jsme s partnerem nesmírně vděční,“ říká Pospíšil, kterého na rodičovství překvapilo mnoho věcí.