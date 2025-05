"Jsem z rodiny, kde se stále dělalo bu bu bu," říká Veronika Žilková

„Takže to, jakou církev měla funkci za komunismu, že to byla jakási forma odboje, tak to prokaučovala. Česká katolická církve prokaučovala svoji úlohu v nové společnosti po revoluci. Nedohnala to. Vůbec tam ještě rok 89 proběhl. Možná chlapci se podívejte do diářů,“ radí tak trochu v žertu církevním hodnostářům.