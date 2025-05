"Jsem ve věku, kdy je normální odejít", říkával Bartoška, který překonal i rakovinu

Zrovna když v Brně natáčel vánoční komedii Přání Ježíškovi, ho náhle přepadly zdravotní potíže. Na natáčecí plán se už ale nedostal. „Naštěstí se to podchytilo v zárodku. Později by už hrozilo, že to střevo praskne,“ uvedl tehdy Bartoška. V takovém případě by mu mohlo jít i o život. Kvůli akutnímu stavu se však musel role vzdát, a místo něj se po boku Evy Holubové objevil Jaroslav Dušek. V nemocnici zůstal hospitalizován celých deset dní, než ho lékaři pustili domů.