"Jsem šťastně bezdětná a trochu sobec," říká herečka Iva Pazderková

„To je strašně zajímavá otočka. Já jsem ty děti začala strašně chtít, úplně nejvíc intenzivně paradoxně v období, kdy jsem v osobním životě byla nejmíň šťastná. V tu chvíli mě to začalo brutálně trápit a ještě navíc to nešlo. Nebo ten partner tomu nebyl nakloněn. Najednou jsem do toho vlaku nasedla a byl to řídící úkol mého života, že jediné, co tak musím, mít ty děti a bude to krásné a budu mít tu rodinu a to je ono. A udělala jsem pro toho hodně věcí a zároveň jsem měla obrovský pocit viny, že i díky tomu, že jsem zůstávala v některých vztazích, kde tomu nebyli ti muži nakloněni, tak že jsem prošvihla ten čas,“ rozpovídala se Pazderková v podcastu Čestmíra Strakatého.