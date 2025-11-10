Láska přes obrazy
Partnerka se jmenuje Lucie Kopecká, je o 37 let mladší a pracuje jako pilotka. K Ringovi ji ale nepřivedly jen letenky, nýbrž malba. „Ona je milovnice mých obrazů. Má ráda můj humor a při koupi obrazu jsme se sešli, a jak říkal Jiří Mucha: Muzika spustila,“ uvedl Čech. S úsměvem dodal, že láska v pozdějším věku má své specifika: „Věřím, že láska je možná v každém věku. V pozdějším věku už proto leccos musíte udělat i někdy pustit nějakej peníz, ale stojí to za to.“ Ringo žil poslední roky sám. Jeho manželka, bývalá baletka Magda, odešla ze společné domácnosti před zhruba deseti lety. Mají spolu dvě děti – Michaela a Margaretu.