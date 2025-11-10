10. 11. Evžen
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

„Jsem rád, že mám zase mladou holku,“ pochlubil se Ringo Čech o 37 let mladší pilotkou

František Ringo Čech s přítelkyní Lucií Kopeckou
František Ringo Čech s přítelkyní Lucií KopeckouFoto: Profimedia.cz
František Ringo Čech s přítelkyní Lucií Kopeckou
František Ringo Čech s přítelkyní Lucií KopeckouFoto: Profimedia.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

František Ringo Čech se po letech samoty poprvé ukázal ve společnosti s novou partnerkou – pilotkou Lucií Kopeckou, o 37 let mladší obdivovatelkou jeho obrazů.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Láska se neřídí věkem ani kalendářem – a František Ringo Čech je toho dalším důkazem. Umělec, který nikdy netajil svou náklonnost k ženám, se po delší době objevil na veřejnosti v doprovodu mladé partnerky. Sám nyní pro deník Aha! potvrdil, že nejde jen o společenský doprovod, ale o jeho přítelkyni.

František Ringo Čech
František Ringo Čech

"Žena ví, že by přišel jinej blb," říká nevěrný František Ringo Čech o své manželce

Celebrity

Poprvé spolu na veřejnosti

Dvojice se společně ukázala na obnovené premiéře muzikálu Ples upírů. Tehdy ještě Ringo záležitost komentoval opatrně. „Muži nestárnou!“ odpověděl na dotaz a doplnil: „Děvče je z Moravy. Ale slíbil jsem jí, že ještě nic neprozradím Ono se to stejně někdy později proflákne.“ Nyní však připustil víc. „Ano, je to moje přítelkyně a je velmi nesmělá a já jsem jí slíbil, že o ní nebudu mluvit, tak to dodržuju, ale viděli jste, jak je nádherná.“ řekl na premiéře Martina Maxy, kde vystupoval jako kmotr.

Láska přes obrazy

Partnerka se jmenuje Lucie Kopecká, je o 37 let mladší a pracuje jako pilotka. K Ringovi ji ale nepřivedly jen letenky, nýbrž malba. „Ona je milovnice mých obrazů. Má ráda můj humor a při koupi obrazu jsme se sešli, a jak říkal Jiří Mucha: Muzika spustila,“ uvedl Čech. S úsměvem dodal, že láska v pozdějším věku má své specifika: „Věřím, že láska je možná v každém věku. V pozdějším věku už proto leccos musíte udělat i někdy pustit nějakej peníz, ale stojí to za to.“ Ringo žil poslední roky sám. Jeho manželka, bývalá baletka Magda, odešla ze společné domácnosti před zhruba deseti lety. Mají spolu dvě děti – Michaela a Margaretu.

Reklama
František Ringo Čech
František Ringo Čech s přítelkyní Lucií Kopeckou
Foto: Profimedia.cz

Realista tělem i duší

A i tentokrát svůj vztah glosuje s typickou ironií: „Asi má špatný zrak a nevidí mě takového, jaký jsem. Asi si řekla: Starý dědek, ale zkusím to,“ prohlásil s nadsázkou. „Jsem rád, že mám zase mladou holku, ale u mě už to není nadlouho,“ dodal realisticky. 

VIDEO: Máme se rádi a taky se musíme vzít. Sledujte první záběry Manželských etud z roku 1980

Máme se rádi a taky se musíme vzít. Sledujte první záběry Manželských etud z roku 1980 | Video: Česká televize

Zdroj: Aha!, Blesk.cz

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama