„Jsem přísná maminka,“ říká o sobě Petra Nesvačilová

Před publikem také prozradila, že má na malou holčičku jeden, možná trochu zvláštní, požadavek. A sice, aby byla hned po probuzení doma pohoda. „Já totiž nemám ráda po ránu naštvané lidi. Nebaví mě takoví ti lidé, co vstanou a jsou protivní,“ říká herečka, která podle vlastních slov bývá hned od rána usměvavá. Krize se u ní dostavuje až kolem třetí odpoledne. „Tam už začínám být trochu protivňoučká. Ale to naštěstí všichni zmizí, takže to mám jen sama pro sebe," dodala se smíchem.