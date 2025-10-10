Bývalý vítěz soutěže Muž roku Josef Kůrka se v pátek objevil před soudem v Kladně, kde si vyslechl rozhodnutí, které ho podle jeho slov šokovalo. Podle obžaloby měl od tehdy čtrnáctileté dívky vylákat pornografické materiály.
Reklama
„Dopustil se jednání, které bezprostředně směřovalo k tomu, aby přiměl dítě k výrobě pornografického díla, jednal v úmyslu trestný čin spáchat, přičemž k dokonání trestného činu nedošlo, úmyslně ohrozil rozumový, citový a mravní vývoj dítěte tím, že ho sváděl k nemravnému životu, čímž spáchal přečin zneužití dítěte k výrobě pornografie podle § 193 odst. 1 trestního zákoníku ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku v jednočinném souběhu s přečinem ohrožování výchovy dítěte podle § 201 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku,“ stojí podle Super.cz v žalobě.
Soud v Kladně uznal Kůrku vinným. Uložil mu osmnáctiměsíční trest odnětí svobody s podmínečným odkladem na tři roky a povinnost uhradit poškozené dívce 60 tisíc korun. Kůrka závěry soudu odmítá. „Stojím si za tím, že to je nesmysl. Každý, kdo mě zná, to ví. Přijde mi to jako sci-fi. Svědomí mám čisté. V mém mobilu se nenašlo absolutně nic,“ řekl Super.cz krátce po soudu Kůrka. Trvá na tom, že komunikace byly podvržené. „Kriminálka můj mobil měla, bylo to kriminálkou potvrzeno, v mém mobilu se nic nenašlo, nic nebylo smazáno,“ dodal bývalý Muž roku. „Chci své jméno hlavně očistit, o to mi jde nejvíc,“ uzavřel.
Reklama
Od televizních show a zápasů až po bouřlivé vztahy pod drobnohledem médií
Rok 2016 mu přinesl titul Muž roku, poté zamířil jako český zástupce na Mister International. Ve vyhroceném galavečeru Clash of the Stars prokázal kondici, když porazil zápasníka Michala Peštuku. Na obrazovkách se objevil opakovaně: v roce 2020 soutěžil v kulinářském MasterChefovi, s tehdejší partnerkou Angie se představil ve Výměně manželek a v reality show Survivor vydržel sedmdesát dní.
V roce 2022 navázal vztah s exotickou kráskou Angie Mangombe. Pár absolvoval Výměnu manželek, během níž Angie zjistila, že čeká dítě. Po několika měsících se narodil syn Rafael, jehož jméno odkazuje na hlavní postavu „Želv Ninja“. Na léto 2024 plánovali svatbu, k ní však před rozchodem nedošlo. Ještě předtím, na podzim 2019, herečka Barbora Mottlová po zhruba devíti měsících náznaků potvrdila, že chodí s o jedenáct let mladším Pepou. Společně zvládli covidové období, po jeho odeznění se však cesty dvojice rozešly.
Mohlo by vás zajímat: Učitelka souložila se studentem, spolužáci hlídali. Vyšetřování přineslo další zvrat
Mohlo by vás zajímat
Reklama