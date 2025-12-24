Oblíbená moderátorka a herečka Laďka Něrgešová letos svádí těžký boj se závažnou diagnózou. Přesto ji lidé znají hlavně jako ženu, která i v náročných chvílích neztrácí nadhled, energii a typický humor. Na obrazovce se většinou usmívá – i když kvůli nádoru na mozku prochází náročnou léčbou.
„Jen doufám, že né naposledy.“ Vánoční vzkaz Laďky Něrgešové dojal tisíce lidí
Oblíbená moderátorka a herečka Laďka Něrgešová letos svádí těžký boj se závažnou diagnózou. Přesto ji lidé znají hlavně jako ženu, která i v náročných chvílích neztrácí nadhled, energii a typický humor. Na obrazovce se většinou usmívá – i když kvůli nádoru na mozku prochází náročnou léčbou.
V předvečer Štědrého dne ale na sociálních sítích sdílela příspěvek, který mnohé její fanoušky dojal a zároveň trochu zamrazil. Na fotce se drží za ruce se svými dětmi a k tomu přidala krátké vánoční přání – jednoduché, ale o to silnější. Slovo Vánoce doplnila srdíčkem a napsala: „Já jenom doufám, že né naposledy,“ čímž dala najevo, jak moc pro ni letošní svátky znamenají. Zároveň všem popřála, ať si Vánoce užijí.
Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat
Pod příspěvkem se okamžitě objevila vlna podpory – od fanoušků i známých tváří. Laďce posílali srdíčka, povzbuzení i vzkazy plné síly mimo jiné herečky Bára Mottlová a Anežka Rusevová, pekař Josef Maršálek nebo modelka Andrea Verešová. V komentářích převládal jediný tón: držíme palce, myslíme na vás a přejeme, ať se splní to nejdůležitější.