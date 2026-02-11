Přátelství pojilo herecké kolegy Janu Brejchovou a Jiřího Ptáčníka několik desítek let. On byl jedním z mála lidí, kteří jí stáli po boku až do konce jejích dní a navštěvoval ji i v LDN v Motole, kde prožila poslední roky svého života uzavřená před okolním světem. Ten nyní v rozhovoru pro deník Blesk prozradil, jak se jejich životní cesty protnuly a jak vypadal závěr jejího života.
„Jedla strašně málo,“ zavzpomínal na návštěvy Brejchové v LDN její kamarád
Herečka Jana Brejchová strávila poslední roky svého života v léčebnách. Kromě dcery Terezy Brodské za ní téměř nikdo neměl přístup. Výjimkou byl dlouholetý kamarád Jiří Ptáčník.
Přátelství pojilo herecké kolegy Janu Brejchovou a Jiřího Ptáčníka několik desítek let. On byl jedním z mála lidí, kteří jí stáli po boku až do konce jejích dní a navštěvoval ji i v LDN v Motole, kde prožila poslední roky svého života uzavřená před okolním světem. Ten nyní v rozhovoru pro deník Blesk prozradil, jak se jejich životní cesty protnuly a jak vypadal závěr jejího života.
„Seznámili jsme se díky Květě Fialové. Hráli jsme tehdy představení Každou středu a Jana se na nás přišla podívat. Krátce nato jsme společně – Květa, Jana, můj přítel Michal a já – odjeli na dovolenou do Řecka. Tam se naše přátelství utužilo. Po návratu následovalo zkoušení komedie Víš přece, že neslyším, když teče voda v režii Pavla Háši. To představení se nakonec hrálo sedmadvacet let – i když už poté bez Jany…“ zavzpomínal herec, který promluvil také o tom, co stálo za rozhodnutím Brejchové ukončit hereckou kariéru. „Zdravotní problémy. Jana byla v jádru plachý a uzavřený člověk, a když cítila, že už nemůže odevzdat na jevišti těch sto procent, raději zvolila ústup.“
Ptáčník ale po boku Brejchové zůstal i v době, kdy ji začaly trápit vážné zdravotní problémy. „Chodil jsem za ní i později do léčeben naprosto pravidelně. Nejdříve to byly Malvazinky, pak Beroun, potom si naneštěstí zlomila nohu v krčku, což ji vrátilo do nemocničního koloběhu, až nakonec zakotvila v LDN v Motole. Celých těch posledních dvanáct let bylo náročných, ale naše setkání byla, alespoň zpočátku, velmi optimistická,“ říká s tím, že jeho návštěvy byly velmi časté a plné smíchu. „Jana se hodně a ráda smála! Často jsme se vraceli k veselým momentům, kterých bylo požehnaně. Dokud to šlo, byl jsem u ní s přítelem jednou, dvakrát týdně. Později už to bylo volnější.“
„Vybavuji si, jak se na Malvazinkách neuvěřitelně snažila. Chodila po chodbě, tloukla rukou do stěn, aby udržela rovnováhu, a trénovala chůzi. Říkala mi – Jirko, já musím makat, nemůžu ti tady dělat ostudu, prý jsi byl ukázněný pacient… Já tam totiž krátce předtím ležel taky po operaci kyčlí,“ prozradil herec. Ten také své kamarádce nosil nejrůznější dobroty. „Jana jedla strašně málo, byla jako drobeček. Měl jsem ale tehdy, myslím, dobrou ruku na to, co jí přinést. Nosil jsem jí rozmačkané banány s nastrouhanými jablky. To si ode mě vyloženě objednávala a vždycky to s chutí snědla. Občas si také dala pikantní kuřecí křidýlko, o Vánocích samozřejmě bramborový salát a rybu. Měla to ve dvou verzích, od Terezky a od nás.“