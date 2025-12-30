"Je to trochu nuda," promluvila Nela Slováková o Výměně manželek, které se zúčastnila

Během letních měsíců se Nela Slováková, která je jinak na svém instagramovém profilu velmi aktivní, na nějakou dobu odmlčela. Posléze se ukázalo, že to bylo kvůli natáčení oblíbené reality show Výměna manželek. Té se účastnila spolu se svým partnerem, MMA bojovníkem Radkem Roušalem.
V létě absolvovala brněnská podnikatelka Nela Slováková natáčení reality show Výměna manželek. Nyní měla možnost zhlédnout první díl, a jak se zdá, příliš nadšená z výsledku není.
„Pro mě to bylo furt to stejné,“ zavtipkoval Roušal o tom, jak se mu žilo deset dní s cizí ženou, a dodal, že vyměněná manželka měla u nich doma pohodu. „Ona měla takové wellness.“ Jeho slova ale Slovákovou na oko podráždila. „Já normálně žasnu, on měl pořád pohodu, akorát měl jinou ženu.“ Influencerka prozradila, že měla na produkci ohledně svého umístění jediný požadavek. „Jediné, o co jsem poprosila produkci, bylo, že bych fakt nechtěla jít do plísně. To bych nedala. Jinak mi to bylo jedno,“ řekla rázně. „Myslím si, že bych si poradila se vším. A dostala jsem to, co lidi absolutně neočekávali… dostala jsem třeba slepice,“ naznačila, že z městského bytu se dostala na venkov.
A přestože si diváci na odvysílání budou muset ještě počkat, Nela už měla možnost výsledek vidět. „Měli natočeného materiálu desetkrát víc než běžní účastníci výměny,“ vysvětlila Nela, která chápe, že bylo potřeba materiál sestříhat, s výsledkem ale příliš spokojená není. „Tím, že my jsme věděli, co bylo, jak bylo, kolik toho bylo a co všechno jsme zažily, tak nám to přišlo takový trošičku nudný,“ netajila své výhrady.
Jedna věc ji však těší, a sice že se jim podařilo druhému páru trochu změnit život. „Úplně o tom ještě nemůžu mluvit, dokud se to neodvysílá, ale byla jsem na statku, měli jsme relativně fajn lidi, žádné hroty a hádky. Byli to lidé, kteří byli trošku obéznější a my je navedli ke zdravějšímu životnímu stylu,“ pochlubila se Nela, která si na své vypracované postavě zakládá. „Dohromady shodili 30 kilo. Tělo je tvoje schránka, to se musí opečovávat,“ doplnil ji Roušal. „Strašně jim fandíme a jsme úplně nadšení. Samozřejmě jsme v každodenním kontaktu a držíme jim palce,“ uzavřela Slováková.