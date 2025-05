„Je to moje největší bolest,“ říká o ztrátě pětiměsíční holčičky zpěvačka Anna K.

„Strašně jsme se těšili, že někomu dáme domov. Nechtěla jsem protekci. Absolvovali jsme s Tomem všechno, abychom mohli dítě adoptovat,“ svěřila se s tím, že na dítě čekali pět let. Jenže pak přišla chemoterapie a s tím i stanovisko úřadů, že jí dítě v takové situaci svěřit nemohou. „Paní mi volala a říká: ‚Jéé, vy jste, Aničko, nemocná, to je nám moc líto. My jsme zrovna pro vás měli pětiměsíční holčičku.‘ Paní mi řekla, že až se uzdravím, že to můžu celý absolvovat znovu, všechny ty psychologický testy a celý to šílený kolečko… Ale to už se pak nikdy nestalo,“ svěřila se zpěvačka s citlivou informací. „Je to moje největší prohra. A bolest, že jsem to nedokázala,“ dodala zlomeným hlasem.