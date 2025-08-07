„Je to extrémně těžký,“ říká o výchově mladšího syna Luky Biser Arichtev

Herečka Veronika Arichteva se už brzy stane dvojnásobnou maminkou. S manželem Biserem Arichtevem se snaží o respektující přístup, za který mnohdy schytávají drsnou kritiku.
Co rodič, to jiný názor na výchovu dětí. Manželé Veronika Arichteva a Biser Arichtev se rozhodli své děti vychovávat bez fyzických trestů a s velkou dávkou pochopení a respektu. A přestože jsou si jistí správností svého rozhodnutí, na rovinu přiznávají, že jejich cesta není vůbec jednoduchá.
„Já mám jednoho šestnáctiletého teenagera, se kterým je to samozřejmě občas těžší, a jednoho pětiletého, se kterým je to extrémně těžký, nebo Lukovi bude vlastně brzo pět, a tam vlastně pokládáme všechny základy povahy a výchovy, tak tam je to extrémně těžký,“ popisuje pro Extra.cz úspěšný seriálový režisér to, jak to u nich doma vypadá. Pro svoje syny chce totiž něco jiného, než v čem vyrůstal on sám.
„My jedeme takový ten model respektující výchovy, který je úžasný. My jsme byli vychovaný malinko v něčem jiným, takže je to pro nás samozřejmě občas náročný, používat ty nástroje, který jsou jakoby efektivnější a nejsou toho behaviorálního typu. Člověk se učí vlastně, jak nenadělat škody na těch dětech, který si oni potom řeší u těch psychiatrů a psychologů. Tak o to se vlastně nějak snažíme,“ dodává s úsměvem.
K tomu navíc přibude do rodiny další člen. Pohlaví očekávaného miminka už rodiče znají, s veřejností se však o tuto informaci zatím nepodělili. Arichtev ovšem naznačil, že cesta k větší rodině nebyl úplně jednoduchá. „Chtěli jsme miminko a nějakou dobu jsme to zkoušeli. Přišlo v čase, ve kterém přišlo. Já už si říkám, jestli na to už nejsem trošku starej, tak uvidíme,“ uzavírá osmačtyřicetiletý Arichtev.