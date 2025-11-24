Pavel Vítek a Janis Sidovský patří mezi nejstabilnější páry českého šoubyznysu. Bok po boku si stojí už více než 38 let a za tu dobu je neprovází žádný skandál. I tak jsou ale zvyklí, že se občas stanou terčem více či méně povedeného vtipu. Ten, který zazněl v pátek večer z úst Aleše Hámy, ale byl už za hranou a Sidovský se neváhal ozvat a zastat se nejen sebe a svého partnera, ale všech lidí, kteří takovým situacím musí čelit.
„Nebyla to ta nejlepší chvilka, kterou jsme kdy v přímém přenosu zažili. Sám mám rád ostřejší humor, když je inteligentní a komentuje svět kolem nás – zejména jeho nepravosti nebo pokrytectví. Tohle nebyl ten případ,“ rozepsal se Sidovský na svém profilu na Instagramu. „Kdo jste přenos Českého slavíka neviděl, tak tam od moderátorů Aleše Hámy a Ondřeje Sokola zaznělo, že si mě Pavel už podruhé vzal za jednoho teplého romantického podvečera na nejkrásnějším českém hradě Karlštejn. To bylo vtipné, s Pavlem jsme se smáli a měli za to, že tím připomínka našeho významného dne skončí. Bohužel skeč pokračoval pointou, že se náš obřad odehrál v sále zadků, pardon předků,“ popsal trapnou chvíli Janis s tím, že nemohli dělat nic jiného než si zachovat tvář.
„S vědomím, že na nás můžou být zaměřeny kamery (také byly), jsme se s Pavlem zdvořile pousmáli a vlastně bych to nechal být. Jako gay od svého dospívání dodnes počítám s tím, že si ze mě může někdo utahovat, že může mít blbé kecy. A to i přes všechny úspěchy, přes náš dlouhodobý vztah, který trvá víc než 38 let, i přes to, že na naše soukromí nijak neupozorňujeme a žijeme stranou na venkově,“ vysvětluje Sidovský, který by sám o sobě asi nad nepovedeným vtipem mávl rukou. Reakce okolí ho ale přiměla jednat. „Když mi ale moje 81letá maminka poslala sms, že jí bylo trapně, když Pavlovi napsalo několik kolegů a kamarádů, že ten vtip byl přes čáru, když se ozval kastelán hradu Karlštejn s otázkou, zda to opravdu měla být legrace, a když se nás zastala média jak z bulváru, tak z hudebního světa, řekl jsem si, že tento status napíšu,“ pokračuje Sidovský, který ale všechny ujistil, že s Hámou, což je jeho letitý kamarád, si už stihli všechno vyříkat. Ještě v sobotu (přenos byl v pátek) mi odpoledne zavolal Aleš Háma s vysvětlením, že si uvědomuje, že přestřelil. Aleš je náš kamarád dlouhé roky, několikrát jsme spolu pracovali, zveme se na rodinné oslavy, byl se svojí ženou Gábinou na obou našich obřadech. Takže vím, že vyjádření nemyslel nijak zle, a mezi námi je vše srovnané."
Přesto mu však leží na srdci to, co slova vyřčená v hlavním vysílacím čase mohla udělat s mladými lidmi, které zveřejnění jejich vztahové orientace teprve čeká. „Pokud vám je 15, 16 let, může podobná „sranda“ ve vás zablokovat rozhodnutí být sám sebou, může ve vás probudit obranný efekt se raději skrývat a žít život ve lži než být terčem posměchu. Ne, nebojte se, buďte sami sebou, žádné komentáře nestojí za to, abyste si sami sebe nevážili," dodal závěrem hudební producent.
