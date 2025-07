Jan Nedvěd už se na koncertní pódia nevrátí

Jsou to tři roky, co písničkář Jan Nedvěd sliboval, že se pokusí vrátit na pódia, a dokonce měl v zásobě nějaké nové písničky. Jenže z těchto plánu sešlo. Podle všeho mu to neumožní jeho zhoršující se zdravotní stav. „Já bych tak rád hrál, ani nevíte jak. Ale stáří je strašný nesmysl,“ postěžoval si Nedvěd, který se proslavil vystupování s bratrem Františkem, kdy se jim dokonce podařilo vyprodat stadion na Strahově.