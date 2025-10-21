Jako princezna už nikdy vypadat nebudu. Pártlová o svatbě a o tom, proč zůstane u jednoho dítěte

Z dnešního pohledu patří Martina Pártlová mezi stálice domácí scény, ale cesta k tomu nebyla krátká ani rovná. Začínala později než většina kolegů — ke zpívání se dostala až ve 28 letech — a první roky provázely nejisté příležitosti, slabá podpora vydavatelství i nešťastné manažerské volby. „No, teď už asi nikdo tvrdit nemůže, že jsem rychlokvaška,“ říká s nadhledem, ale připomíná, že tehdy to tak mnohým připadalo.
První oporu našla v muzikálech a menších akcích. Účinkovala v Kladivu na čarodějnice, které se tři měsíce zkoušelo bez nároku na honorář a hrálo jen krátce, objevila se i v Johance z Arku a dětských představeních. Divadelní výplaty však sotva pokryly nájem. Po přestěhování do Prahy jí navíc ukradli nepojištěné auto, a tak požádala kolegu Jirku Zonygu o spolubydlení. Vzpomíná na chvíle, kdy v peněžence chyběla i poslední koruna na jízdenku: „Pomyslela jsem si, že se na to můžu vykašlat… Pak jsem si ale řekla: Přece neuděláš radost těm, co by z toho měli potěšení.“
Na úplné vzdání to nikdy nebylo — s výjimkou onoho krizového okamžiku. Pártlová věřila, že se zlom dostaví. A dostavil: nejdřív Ruda z Ostravy, projekt 3v1, Evropa 2, spolupráce s Čechomorem. „To byla taková záchrana,“ přiznává. Přesto si na debutové album počkala patnáct let: vyšlo až v roce 2022. Dříve měla skladby od různých autorů, ale žádná nebyla „ta její“. Změnil to až producent Markus Tran, který napsal hudbu, a partner Pepa dodal texty. „Jo, to je ono. To chci dělat!“ uvědomila si.
Tak jako kariéra přišel i soukromý život později. Po dítěti toužila, ale neměla partnera, se kterým by do toho šla. Josef Vařeka dorazil „pět minut před dvanáctou“ a dnes společně vychovávají dceru. Věkový rozdíl řešilo okolí víc než oni sami. „Ptali se mě, co od toho očekávám… Ale i já si můžu najít ještě někoho mladšího,“ říká s ironií a dodává, že na mladší byla vždycky — bere to jako svůj „hnací motor“.
Jedno dítě stačí
Plány na sourozence brzdí realita všedních dnů. „Jedno dítě stačí,“ smějí se s Pepou po epizodě se špagetovým chaosem v kuchyni. Se svatbou nespěchá — už ve dvanácti tátovi oznámila, že se nikdy nevdá. „Teda, ten kdyby poklekl, tak se obávám, že by udělal cokoliv jiného. Ale hele… už by to nebylo z lásky a nadšení jako na začátku. Pokud by někdy přišel ten den a Pepa pokleknul, asi bychom do toho kvůli dceři praštili.“ dodává Pártlová s tím, že „jako princezna už stejně nikdy vypadat nebude“.
Po vyprodaném Karlíně přichází turné po menších městech. Zpěvačka chce, aby publikum znalo písničky, aby se lidé společně bavili a aby koncerty zůstaly osobní. „Myslím, že teď teprve začíná ten boj. Teď se ukáže,“ říká. Atmosféru blízkosti, kterou zažila v Karlíně, chce přenést i do regionálních sálů — bez okázalosti, zato s energií a upřímností, která ji nakonec dovedla tam, kde je dnes.
