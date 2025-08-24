Jakoby tátovi z oka vypadla. Teprve devatenáctiletá Charlotte Gottová pobláznila národ

Srdce nehasnou
Charlotte je dcerou legendárního zpěváka Karla Gotta a moderátorky Ivany Gottové, narodila se 30. dubna 2006 v Praze. Už od dětství vyrůstala v prostředí, kde hudba a umění hrály důležitou roli. Navštěvovala anglickou školku a v roce 2012 nastoupila do první třídy na První obnovené reálné gymnázium (PORG) v Praze, kde získala kvalitní jazykové i všeobecné vzdělání. Veřejnost si ji poprvé výrazněji všimla v roce 2016, kdy za svého otce přebírala cenu Český slavík – symbolický okamžik, který ukázal, že i nejmladší generace rodiny Gottových nese slavné příjmení s hrdostí. O tři roky později pak společně s Karlem Gottem nazpívala emotivní duet Srdce nehasnou, jenž se stal nejen hitem, ale i jakýmsi poselstvím rozloučení.