Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Jakoby tátovi z oka vypadla. Teprve devatenáctiletá Charlotte Gottová pobláznila národ

Charlotte Ella Gottová
Charlotte Ella GottováFoto: Profimedia.cz
Charlotte Ella Gottová
Charlotte Ella GottováFoto: Profimedia.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Dcera Karla Gotta, Charlotte Ella Gottová, opět vzbudila pozornost na sociálních sítích. Po více než měsíční odmlce sdílela snímky z dovolené, na kterých září v žlutých šatech – a fanoušci se okamžitě shodli, že působí jako éterická víla.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Charlotte Ella Gottová se po více než měsíční pauze opět připomněla svým fanouškům na sociálních sítích – a hned ve velkém stylu. Sdílela tři nové fotografie, na nichž září v dlouhých žlutých šatech, které dokonale zvýrazňují její vysokou a štíhlou postavu.

Ivana Gottová
Ivana Gottová

Plány na Gottovo muzeum jsou v ohrožení. Ivana Gottová se nedohodla s investorem

Celebrity

Reakce na sebe nenechaly čekat. Komentáře plné obdivu se objevily nejen od fanoušků, ale i od známých tváří. „Nádherná slečna, tatínek by byl pyšný. Jste mu hodně podobná,“ napsal jeden z obdivovatelů. Herečka Michaela Kuklová, dabérka Stanislava Jachnická či zpěvačka Kamila Nývltová reagovaly srdíčky, zatímco Leona Šenková shrnula své dojmy jedním slovem: „Elegantní.“

Mnozí se shodovali, že starší dcera Karla Gotta a Ivany Gottové působí na snímcích jako éterická víla. Charlotte tak znovu dokázala, že každý její příspěvek na Instagramu okamžitě vyvolá velkou pozornost. Tentokrát nasbírala přes 37 tisíc lajků během několika hodin – a potvrdila, že má čím dál silnější místo nejen mezi fanoušky svého otce, ale i ve světě sociálních sítí.

Reklama

Srdce nehasnou

Charlotte je dcerou legendárního zpěváka Karla Gotta a moderátorky Ivany Gottové, narodila se 30. dubna 2006 v Praze. Už od dětství vyrůstala v prostředí, kde hudba a umění hrály důležitou roli. Navštěvovala anglickou školku a v roce 2012 nastoupila do první třídy na První obnovené reálné gymnázium (PORG) v Praze, kde získala kvalitní jazykové i všeobecné vzdělání. Veřejnost si ji poprvé výrazněji všimla v roce 2016, kdy za svého otce přebírala cenu Český slavík – symbolický okamžik, který ukázal, že i nejmladší generace rodiny Gottových nese slavné příjmení s hrdostí. O tři roky později pak společně s Karlem Gottem nazpívala emotivní duet Srdce nehasnou, jenž se stal nejen hitem, ale i jakýmsi poselstvím rozloučení.

Charlotte má zkušenosti také z filmového prostředí. Objevila se například v českých filmech Decibely lásky (2016), pohádce Až draka bolí hlava (2018) či v úspěšném snímku Anděl Páně 2. Přestože se zatím drží spíše v ústraní, každý její veřejný krok či příspěvek na sociálních sítích vzbuzuje velkou pozornost fanoušků.

Ačkoli je stále velmi mladá, Charlotte si postupně buduje vlastní cestu – ať už v hudbě, nebo ve filmovém světě – a mnozí v ní vidí pokračovatelku odkazu svého otce, který patří k největším osobnostem české populární hudby.

Zdroj: Blesk.cz, Aktuálně.cz

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama