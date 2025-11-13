Důraz na respekt, rovnost a humor
Šimon Ornest je nejvíce známý jako kapelník a zakladatel skupiny The Tap Tap, kterou tvoří studenti a absolventi Jedličkova ústavu v Praze. Pod jeho vedením se The Tap Tap stali jedním z nejúspěšnějších hudebních projektů, který propojuje hudbu, humor a společenský přesah — kapela vystupovala nejen po celé České republice, ale i v zahraničí a spolupracovala s řadou známých umělců (např. Dan Bárta, Vojta Dyk, Xindl X či Lenka Dusilová). Jeho práce s The Tap Tap je často oceňována nejen po umělecké, ale i po lidské stránce — kapela pod jeho vedením bourá předsudky vůči lidem s handicapem a přináší důraz na respekt, rovnost a humor.