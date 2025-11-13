13. 11. Tibor
Já tehdy vypadal jako bohatý číňan. Syn Daniely Kolářové baví fanoušky fotkou z dětství

Daniela Kolářová se synem Šimonem OrnestemFoto: Profimedia.cz
Daniela Kolářová se synem Šimonem OrnestemFoto: Profimedia.cz
Archivní poklad s nádechem nostalgie i humoru. Šimon Ornest sdílel titulku časopisu Vlasta z června roku 1974, kde jako novorozeně pózuje po boku maminky, herečky Daniely Kolářové. Dojemný moment připomíná dobu, kdy byla Kolářová na vrcholu kariéry – a zároveň čerstvou maminkou.

Zpěvák a hudebník Šimon Ornest rozesmál své sledující na sociálních sítích archivním pokladem starým půl století. Na svém facebookovém profilu sdílel obálku časopisu Vlasta z června 1974, kde se objevuje coby novorozeně po boku své maminky, herečky Daniely Kolářové.

Na snímku Kolářová syna něžně líbá na buclatou tvář a Ornest k tomu připojil pobavený komentář: „Ještěže aspoň jeden člověk je na téhle fotce krásný,“ čímž s nadhledem vzdal hold populární herečce, známé například z filmů Léto s kovbojem, Na samotě u lesa či ze seriálu Taková normální rodinka. Neodpustil si ani vlastní glosu k tehdejší podobě: „Já tehdy vypadal jako bohatý Číňan…“ Vtipná připomínka tak spojila profesionálně působící titulní fotografii s rodinným momentem a připomněla dobu, kdy byla Kolářová na vrcholu filmové kariéry – a zároveň čerstvou maminkou.

Reakce sledujících na sebe nenechaly dlouho čekat. Tuhle obálku si pamatuji i po těch letech velmi zřetelně, napsala pod příspěvek Ornesta fanynka Jitka. Tuto Vlastu jsem opatrovala dlouhá léta, ta fotka byla nádherná, podpořila fakt Bludimíra. Našli se ale i tací, kteří sdílí humor Šimona Ornesta: Všechna mimina vypadají jako Winston Churchill, uzavřela debatu sledující Eva.

Důraz na respekt, rovnost a humor

Šimon Ornest je nejvíce známý jako kapelník a zakladatel skupiny The Tap Tap, kterou tvoří studenti a absolventi Jedličkova ústavu v Praze. Pod jeho vedením se The Tap Tap stali jedním z nejúspěšnějších hudebních projektů, který propojuje hudbu, humor a společenský přesah — kapela vystupovala nejen po celé České republice, ale i v zahraničí a spolupracovala s řadou známých umělců (např. Dan Bárta, Vojta Dyk, Xindl X či Lenka Dusilová). Jeho práce s The Tap Tap je často oceňována nejen po umělecké, ale i po lidské stránce — kapela pod jeho vedením bourá předsudky vůči lidem s handicapem a přináší důraz na respekt, rovnost a humor.

VIDEO: Nabídky mi chodí doteď. Měla jsem víc štěstí než rozumu, říká o své herecké kariéře Daniela Kolářová

Video: Světlana Witowská

Zdroj: Facebook Šimona Ornestaidnes.cz

