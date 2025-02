Vysoké ženy, malí muži. Které slavné páry popírají zažitou představu?

Jedna z nejvyšších českých hereček Ivana Chýlková se netají tím, že její partner Jan Kraus ji neokouzlil na první pohled. Od počátku na něj totiž - doslova - hleděla svrchu. "Byl to takovej malej skrček s velkým zadkem," vzpomínala. Její o jedenáct centimetrů nižší muž jí nakonec učaroval. A výškový rozdíl mezi nimi nebyl nakonec vůbec problém.

"Já si nemyslím, že by měl být muž vyšší. To je přežitek. Asi to někdo v minulosti nadhodil jako nějakou společenskou normu, ale je to hloupost," prohlásila herečka Nicole Kidmanová, jež svůj život spojila hned s několika muži, které výrazně převyšovala. Ať už jde o jejího současnému partnera Keitha Urbana, nebo o exmanžela Toma Cruise, kterého přerostla o úctyhodných deset centimetrů.

Které další slavné dvojice vůbec neřeší, kdo doma dosáhne do vyšší police, se podívejte do naší galerie.