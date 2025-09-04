Ivan Mládek se stal součástí fenoménu Wednesday. "Bylo to kvůli vnučkám," říká

Samotná píseň Jožin z bažin už dávno překročila hranice České republiky a je populární v mnoha zemích – jako je například Polsko, Německo nebo Rusko. „Tak to těší každého komedianta, když se něco rozšíří po světě, že jo. To nebylo jen Polsko, ale i Rusko a v Německu taky jsou nějaké verze. Byla to náhoda, spíš taková legrácka pro kamarády z hospody nebo popřípadě pro studenty. Netušil jsem, že si to oblíbí hlavně děti,“ pochvaloval si Mládek v rozhovoru pro iDnes. A dodal, že nikdy neměl velké umělecké ambice. „Já jsem se nikdy nesnažil o nějaké umění. Vždycky šlo o legraci. Jako jsem z legrace psal texty, z legrace jsem psal povídky, teď z legrace maluju.
Zdroj: iDnes.cz