Ivan Mládek se stal součástí fenoménu Wednesday. "Bylo to kvůli vnučkám," říká

Ivan MládekFoto: Pavel Machan / CNC / Profimedia
Ivan MládekFoto: Pavel Machan / CNC / Profimedia
Kateřina Potyšová
Celosvětově úspěšný seriál Wednesday se konečně dočkal druhé řady a streamovací platforma Netflix pro tuzemské diváky připravila nečekané překvapení.

Asi jen těžko by se našel někdo, kdo nezná slavnou píseň Jožin z bažin od Ivana Mládka. A právě ta v upravené verzi zní v upoutávce na druhou řadu velmi oblíbeného seriálu Wednesday. Sám hudebník přiznal, že seriál nesleduje, ale udělal to pro radost svých blízkých. 

Já o tom moc nevím, chtěl jsem udělat radost vnučkám, tak jsem přijal tady to pozvání, říká Mládek, proč přijal nabídku na natočení české upoutávky na druhou řadu seriálu. Stejně jako seriál se natáčení klipu neslo v poměrně ponurých kulisách. Tak je to klášter, je to tady takové trošku ponuré. Doufám, že ten seriál bude méně ponurý," prozradil hudebník a naznačil tak, že sám k fanouškům série nepatří. 

Samotná píseň Jožin z bažin už dávno překročila hranice České republiky a je populární v mnoha zemích jako je například Polsko, Německo nebo Rusko. Tak to těší každého komedianta, když se něco rozšíří po světě, že jo. To nebylo jen Polsko, ale i Rusko a v Německu taky jsou nějaké verze. Byla to náhoda, spíš taková legrácka pro kamarády z hospody nebo popřípadě pro studenty. Netušil jsem, že si to oblíbí hlavně děti, pochvaloval si Mládek v rozhovoru pro iDnes. A dodal, že nikdy neměl velké umělecké ambice. Já jsem se nikdy nesnažil o nějaké umění. Vždycky šlo o legraci. Jako jsem z legrace psal texty, z legrace jsem psal povídky, teď z legrace maluju.

Zdroj: iDnes.cz

