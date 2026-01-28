Když herečka Iva Janžurová během lednového představení divadelní hry Pusťte mě ven v Divadle Kalich nemohla vstát z křesla, diváci si mysleli, že to patří k roli. Jenže to byl velký omyl. Sama herečka přiznala, že důvodem jsou velké bolesti kolen, které ji dlouhodobě sužují. „Ach, ta artróza!“ reagovala bezprostředně herečka a publikum ji odměnilo smíchem.
Iva Janžurová trpí bolestmi. Je odkázaná na přístroje, které musí mít stále při sobě
Herečka Iva Janžurová se své profese nevzdává ani ve věku čtyřiaosmdesáti let. Někdy ji ale doběhnou zdravotní potíže přímo na jevišti. Naposledy nemohla bolestí ani vstát z křesla.
„Skutečně jsem se nemohla bolestí zvednout,“ prozradila po skončení úspěšného představení Janžurová s tím, že se jedná o dlouhodobý problém, který má pouze operativní řešení. „Strašně mě zlobí chrupavky u kolen. Všichni ortopedi mi říkají, že potřebuji jedinou věc – nové klouby…“ říká paní Iva. V jejím věku se jí ale do náročné operace příliš nechce, a tak spoléhá na pomoc speciálních přístrojů. Ty si nasazuje na bolavá kolena několikrát denně a nechává se jimi masírovat.
„Hodně mi pomáhají, vozím si je všude s sebou,“ řekla Blesku k futuristicky vyhlížejícím pomocníkům. Ty působí pomocí kombinace infračerveného světla, vibrací, kompresní tlakové masáže a laseru. Jeden takový přístroj vyjde na několik tisíc korun a Janžurová má hned dva – na každé koleno jeden. „V příštím filmu bude Ivuška hrát roli robotky Irmy šéfující celé umělé inteligenci!“ okomentovala to vtipně také Janžurové dcera Theodora Remundová.
Janžurová je velká profesionálka, a tak nedopustí, aby jí zdravotní komplikace narušily pracovní závazky. Naposledy musela představení rušit v roce 2023, když ji postihl vážný zápal plic. Před deseti lety také podstoupila operaci srdce.