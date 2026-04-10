Imrich Bugár je po smrti: Legendární diskař tajil boj s rakovinou
Sportovní svět zasáhla smutná zpráva. Ve věku nedožitých 71 let zemřel olympionik a mistr světa Imrich Bugár. Legendární diskař, kterého si mladší diváci pamatují také z taneční soutěže StarDance… když hvězdy tančí, podlehl zákeřné rakovině, o níž nevěděli ani jeho blízcí přátelé. Zpráva o jeho odchodu tak všechny zaskočila.
„Z ničeho si nedělám těžkou hlavu. Beru věci tak, jak jsou, a spíš se snažím vymýšlet cokoliv, aby člověk nebyl sám, abych měl pořád nějakou prácičku, tím se nejlíp odreagujete,“ říkával držitel národního rekordu a bývalý mistr světa. Náladu si nehodlal kazit ani sledováním zpráv. „Vždyť je to hotová černá kronika! To si radši vyčistím hlavu v přírodě,“ dodával spokojeně. Přitom minulý rok podstoupil operaci a také ozařování, rakovina však byla příliš agresivní a on svůj boj prohrál pouhých šest dnů před jednasedmdesátými narozeninami.
„Příčinu jeho skonu neznám," přiznal pro Aha! jeho blízký kamarád, cyklista Petr Kocek. „Často jsme spolu venčili naše milované čoklíky a přitom si povídali o sportu, o tom našem dávném závodění, o tom, co se právě děje aktuálně, nebo jsme taky třeba probírali jeho úspěšné působení v televizní taneční StarDance. Ještě na předvánočním setkání bývalých olympioniků mi prozradil, že na jaře budou mít nové štěně…“ dodal smutně.
Zpráva o jeho smrti velmi zaskočila i další kamarády. „V první chvíli se mi tomu nechtělo ani věřit. Vždyť jsem s ním mluvila, není to ani měsíc. Ztrácím velkého kamaráda. Byl u všech mých velkých výher,“ povzdychla si pro Českou televizi Jarmila Kratochvílová. „Když jsem to uviděla, tak jsem tomu nemohla uvěřit. Mně se vůbec nezdálo, že by Imrich měl nějaké potíže. Vždycky s ním byla legrace,“ řekla pro ČTK Helena Fibingerová.