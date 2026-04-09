Na StarDance už vypisují sázky, šanci na vítězství má podle nich Vojta Dyk
Nová řada televizní soutěže StarDance sice odstartuje až na podzim, už nyní je ale jasno, kdo se o titul krále a královny tanečního parketu utká. Sázkové kanceláře už mají o favoritovi jasno.
Česká televize své diváky dlouho napínala, když soutěžící letošního ročníku představovala postupně. Posledním jménem, které bylo oficiálně potvrzeno, ale o kterém se spekulovalo už od začátku, je zpěvák Vojtěch Dyk. Právě on bude podle bookmakerů favoritem soutěže.
Na Dykovo vítězství je vypsán kurz (1,85 : 1). Největší soupeřkou mu podle papírových předpokladů bude herečka Sara Sandeva, která nabízí kurz (3,3 : 1). Solidní vyhlídky má i tenista Radek Štěpánek (5 : 1) a herec Tomas Sean Pšenička (7 : 1). Naopak na chvostu sázkových kurzů jsou zpěvák Tomáš Polák (50 : 1) a kaskadérka Hana Dvorská (60 : 1). „Spekulace o Dykově účasti celý proces odstartovaly, jeho potvrzení pak vše uzavřelo. A mojí optikou si dramaturgie nechala to nejlepší na konec. Celá sestava je vyvážená, určitě se dočkáme nějakého překvapení, o hlavním favoritovi ale není pochyb. Dyk bude bodovat charismatem, humorem a nepochybně i pohybovým talentem. Co ho čeká na rozdíl od ostatních dobře ví od manželky Tatiany, která v roce 2013 dokázala vyhrát. Sara Sandeva půjde ve stopách Veroniky Kubařové, případně poslední vítězky Darji Pavlovičové, zda to ale bude stačit na vítězství, tím si nejsem jist,“ říká Roman Kovařík, expert sázkové kanceláře Fortuna.
Ten je zvědavý i na účast tenisty Radka Štěpánka. „Na Radka se hodně těším, rychlostí nohou na kurtech vynikal, takže na parketu to bude buď pecka, nebo malér. Soutěžícím „na Pavláska“, tedy tím, kdo bude spoléhat hlavně na osobitý humor, patrně bude Tomáš Matonoha. Sází se v poměru (20 : 1), že by se ale Tomi Paci z Comebacku pakoval už jako třetí, to se mi úplně nezdá,“ doplňuje Kovařík.
Změny letos čekají i porotu, která bude taneční výkony hodnotit. K velké radosti diváků se vrací obávaný kat Zdeněk Chlopčík. Jej, Richarda Genzera a Tatianu Drexler nově doplní ještě Jana Burkiewiczová. „Nová řada StarDance přinese nejen nové a neobyčejné taneční výkony, ale i nový pohled na ně! Ke stálicím naší poroty se letos připojí výrazná osobnost mezinárodní taneční scény Jana Burkiewiczová. Choreografka a režisérka, která propojuje současný tanec a divadlo,“ dodává k tomu Česká televize.
VIDEO: Leoš Mareš: StarDance z vás udělá asociála, není to jen soutěž, vyřazení je moje selhání
Zdroj: Česká televize