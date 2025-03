"Spoustě lidí by se ulevilo, kdyby se rozešli jako my," říká Veronika Čermák Macková

„Ten rozvod, tedy zatím rozchod, proběhl na pozitivní bázi. My spolu dál vycházíme. Jsem strašně ráda a je mi v tom takhle dobře. Myslím si, že by se spoustě lidí ulevilo, kdyby se rozešli v takové pohodě jako my dva. Opravdu doporučuji,“ řekla pro web Extra.cz. Macková. Dodala také, že jsou s bývalým partnerem stále v kontaktu a není tak problém zajít společně třeba na kávu. „Normálně se bavíme dál, jsme opravdu přátelé. Je to tak,“ dodala spokojeně.