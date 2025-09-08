Hvězda OnlyFans umlčela slovenského youtubera: Za 18 měsíců jsem vydělala 80 milionů

Na internetu se občas objeví číslo, které vypadá jako z jiné galaxie. Dvacetiletá tvůrkyně Sophie Rain v rozhovoru s youtuberem Davidem Dobrikem řekla, že si za zhruba osmnáct měsíců vydělala 82 milionů dolarů – a mimochodem dodala: „Skoro jsem vydělala víc než LeBron.“ Tím myslela basketbalovou superstar LeBrona Jamese, s nímž své příjmy srovnala v nadsázce i jako kontrast mezi světem sportu a digitální tvůrčí ekonomikou. Její výrok, podpořený záběrem, kdy Dobrik na telefonu vidí souhrnnou cifru, okamžitě rozpoutal bouřlivou debatu: jak je taková částka možná, co se za ní skrývá.
Reklama
Sophie v rozhovoru zůstává překvapivě „při zemi“. Zdůrazňuje, že za astronomickými čísly není zkratka, ale rutina, disciplína a tlak na stálou přítomnost: „Ta cesta nebyla snadná,“ říká bez okolků. V praxi to znamená dlouhé hodiny plánování a výroby obsahu, průběžnou komunikaci s komunitou, neustálé testování formátů a cen – a také ochotu nést psychickou zátěž, když se veřejný obraz stane zároveň prací. Žádný jackpot přes noc, spíš maraton, který běžíte před očima tisíců sledujících.
Srovnání s LeBronem zafungovalo, protože je názorné. A je fér dodat kontext: Forbes dlouhodobě odhaduje LeBronovy celkové roční příjmy (plat + mimoherní byznys) přes hranici 120 milionů dolarů; letos jej řadí na zhruba 134 milionů. Jde tedy o rozdílné metodiky i období – a o srovnání dvou úplně odlišných světů. Pointa však zůstává: digitální platformy dokážou jednotlivci vynést částky, které ještě před pár lety patřily jen největším sportovním a showbyznysovým hvězdám.
Reklama
Co se z příběhu dá přenést do reality běžných lidí?
Za prvé, extrémní výsledek není průměr. Většina tvůrců se k podobným částkám nepřiblíží bez obrovského dosahu, virálních momentů a bezchybného „stroje“ na obsah. Za druhé, tvorba je práce – a to práce, která vyžaduje proces: kalendář, rozpočet, jasně nastavené balíčky (předplatné, pay-per-view, tipy), péči o komunitu a analytiku. A za třetí, k úspěchu patří i hygiena duše: limity, odpočinek, tým nebo alespoň outsourcování některých činností. Sophie sama mluví o obětech a tlaku, které se za „glam“ vrstvou snadno ztrácejí.
Zajímavá je i její snaha zasadit rekordní výdělky do vlastního hodnotového rámce. Otevřeně mluví o víře, o rodině, o tom, že peníze používá pragmaticky a chce pomáhat svým nejbližším. Tohle „uzemnění“ je v příbězích o pohádkových sumách důležité – připomíná, že za ciframi stojí reální lidé se svými vztahy, radostmi i starostmi. A také to, že internetový úspěch se obvykle rodí z kombinace talentu, disciplíny, prozíravosti i štěstí ve správnou chvíli.
Příběh Sophie Rain funguje jako lupa pro celou tvůrčí ekonomiku: část peněz, které dřív zůstávaly producentům a distributorům, dnes proudí přímo k autorům. Platformy se zprostředkovatele mění v tržiště, kde si publikum kupuje přímo to, co chce – a kde se i malé týmy (nebo jednotlivci) mohou proměnit v profitabilní „mikrostudia“. Pro některé je to osvobozující, pro jiné ohromující. Ať už se na OnlyFans díváte jakkoli, tenhle trend nekončí. A zůstává jeden závěr, který platí stejně pro špičkové sportovce i pro internetové celebrity: lidé vidí cifru. Proces, který k ní vede, ne.
Mohlo by vás zajímat
Reklama