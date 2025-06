V čem ale naopak bude další ročník velmi tradiční, je účast světových hvězd stříbrného plátna. Kromě již dříve avizovaného Michaela Douglase se letos do Karlových Varů podívá i Stellan Skarsgård, držitel Zlatého glóbu za minisérii Černobyl. Bude to právě on, kdo v závěru festivalu dostane Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Kromě něj dorazí také jeho syn, který je rovněž uznávaným hercem.