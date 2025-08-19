Herec Šimon Bilina přiznal, že plánoval sebevraždu. „Zachránil mě anděl," říká

Herec a hudebník Šimon Bilina, který se široké veřejnosti vryl do paměti díky svému účinkování v seriálu ZOO, má na první pohled všechno, co by od života mohl chtít. Možná tak mnohé překvapí, že to není tak dlouho, co byl jen kousek od toho, aby si sáhl na život. „Přede dvěma lety ode mě odešla přítelkyně a já zažil takovou bolest, že jsem si s tím nevěděl rady. Měl jsem objektivně peníze, lidi mě na ulicích poznávali, ale bylo mi to absolutně k ničemu. Dostal jsem se až na jakési dno, a přemýšlel jsem dokonce o sebevraždě. Byl jsem od ní jen kousíček,“ přiznává herec to, jak velkou osobní krizí si prošel.