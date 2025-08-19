Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Herec Šimon Bilina přiznal, že plánoval sebevraždu. „Zachránil mě anděl," říká

Šimon Bilina
Šimon BilinaFoto: Profimedia
Šimon Bilina
Šimon BilinaFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Těžké situace někdy postihnout všechny z nás. Některé ale mohou srazit na kolena tak silně, že vidí jen jedinou možnost. Herec Šimon Bilina naštěstí dokázal najít sílu začít znovu.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Herec a hudebník Šimon Bilina, který se široké veřejnosti vryl do paměti díky svému účinkování v seriálu ZOO, má na první pohled všechno, co by od života mohl chtít. Možná tak mnohé překvapí, že to není tak dlouho, co byl jen kousek od toho, aby si sáhl na život. Přede dvěma lety ode mě odešla přítelkyně a já zažil takovou bolest, že jsem si s tím nevěděl rady. Měl jsem objektivně peníze, lidi mě na ulicích poznávali, ale bylo mi to absolutně k ničemu. Dostal jsem se až na jakési dno, a přemýšlel jsem dokonce o sebevraždě. Byl jsem od ní jen kousíček, přiznává herec to, jak velkou osobní krizí si prošel.

Petra Janů
Petra Janů

Radši se zabiju. Známé osobnosti, které neunesly tíhu života. Sebevražda jim nevyšla

Celebrity

Seděl jsem doma a nemohl se hýbat. Plazil jsem se na záchod, zvracel jsem, ale nebylo co. A pak jsem si dal tisíc vědomých nádechů a po sedmistém se něco změnilo a přišel mi jakoby na pomoc anděl. Teď o tom píšu píseň. Byl to záblesk světla, který se začal zvětšovat. Mimochodem, píseň To svý je věnovaná mému dobrému kamarádovi, který to měsíc předtím neustál a skočil z mrakodrapu. Já jsem na něj v ten moment myslel, ale cítil jsem, že už to není můj příběh," zavzpomínal Bilina pro iDnes na jeden z nejhorších momentů svého života, při kterém ale zažil něco mezi nebem a zemí.  

Přestože byl vždycky duchovně založený, od onoho okamžiku o konečnosti života dle svých slov přemýšlí jinak. Mně přijde, že blízkost smrti je nejlepší způsob, jak zjistit, proč jsme vlastně tady. Co děláme se svým životem a daným časem. Já se smrtí navazuju kontakt, ale ne morbidně, a o to víc si vážím času, který tu prožívám. Od okamžiku, kdy jsem zažil po tom rozchodu blízkost svého konce, mám pocit, že všechno další je nějaký bonus. Něco navíc, říká Šimon, pro kterého smrtí život nekončí. Stále tak vnímá například přítomnost svého zesnulého kamaráda, muzikanta Davida Stypky. 

Reklama

Dokonce si s ním v duchu povídám. David mi dokazuje, že smrt je jen přerušení vizuálního kontaktu. Často se snažíme zemřelé jakoby držet na zemi a přát si, aby tu ještě byli, ale oni tu jsou. Jen v jiné formě. Pochopit to mě naučily meditace, uzavírá duchovní téma oblíbený herec. 

Zdroj: iDnes.cz

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama