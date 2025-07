Herec Pavel Trávníček, známý především rolí prince z pohádky Tři oříšky pro Popelku, musel v uplynulých dnech podstoupit akutní lékařský zákrok. Po náhlém kolapsu byl převezen záchrannou službou do nemocnice, kde zůstává v péči lékařů. Informaci o jeho zdravotním stavu potvrdila deníku Blesk jeho manželka Monika. Sám herec se ke svému stavu stručně vyjádřil: „Je to dobré. Počítám, že se vrátím co nejdřív do práce.“