Helena Dvořáková zavzpomínala na boj s rakovinou ve čtvrtém stadiu

Helena DvoříkováFoto: Profimedia
Helena DvoříkováFoto: Profimedia
Herečka Helena Dvořáková patří mezi hlavní hvězdy seriálu Kriminálka Anděl. Během dlouhých let natáčení si herečka prošla doslova peklem, když jí byla diagnostikována rakovina v terminálním stadiu.

„Jako jedna z hlavních postav mám obrovskou radost, že i po tolika ‚případech‘ zůstáváme na obrazovkách s tak věrnou diváckou podporou. Díky všem, že nám pomáháte vyšetřovat dlouhých 17 let – a nebojte, další ‚zločiny‘ na vás už čekají,“ píše herečka Helena Dvořáková v tiskové zprávě, kterou televize vydala u příležitosti odvysílání už sté epizody oblíbené kriminálky. Během té doby dokázala porazit zákeřnou nemoc ve stadiu, kdy už pro většinu pacientů není žádná naděje. 

Rakovina prsu: Jak může prevence a samovyšetření zachránit život

Zdraví

„Bylo to tornádo, životní tornádo, do kterého jsem se dostala, které mě semlelo a pak postupně vyplivovalo zpátky do běžného života,“ rozpovídala se před časem Dvořáková o své těžké zkušenosti. Příznaky byly nespecifické a dlouho je ignorovala. Nakonec jí během představení v divadle ochrnula půlka jazyka. „Pak jsem odjela do Budějovic, byla neděle a advent. Říkala jsem si: Už s tou bolestí nevydržím čekat do pondělka, potřebuju na pohotovost. No a tam si mě už nechali,“ popsala herečka svůj příběh pro Lifee.cz.

„Rovnou mě poslali na neurologii a začalo celé kolečko, prošla jsem všemi možnými odděleními nemocnice. Všemi možnými vyšetřeními. Zjišťovali, co mi je, z čeho to může být, proč a jak. Trvalo to dlouho, mezitím byly Vánoce. Takže i ten čas, kdy rodina má být spolu… Nebylo to lehké období,“ dodává herečka, která kromě klasické léčby sáhla i po alternativních metodách, a dokonce na čas odjela do Indie.

„Dostala jsem chemoterapie a byla mi schválena i bio léčba. Mělo to nepříjemné důsledky, museli mi operovat břicho, dokonce dvakrát po sobě. Nicméně je rozdíl třeba mezi tím, když mají ženy rakovinu prsu, protože chemoterapie má dopad na celé tělo. Pro mě to mělo opačný efekt, velmi se mi ulevilo,“ vypráví herečka, která se dnes nepotýká s žádnými problémy. „Chemoterapie byla, jak kdybys tam pustila atomovku, všechno zlikvidovala. No a když se moje tělo začínalo čistit, tak jsem přišla za panem doktorem a řekla jsem: ,Pane doktore, já už žádnou jinou léčbu nechci,“ říká Dvořáková, která se dokázala po tom všem vrátit do pracovního procesu, a tak se diváci se svou oblíbenou vyšetřovatelkou mohou setkávat dál. 

Video: Kristýna Pružinová

Zdroj: Lifee, eXtra

