„Jako jedna z hlavních postav mám obrovskou radost, že i po tolika ‚případech‘ zůstáváme na obrazovkách s tak věrnou diváckou podporou. Díky všem, že nám pomáháte vyšetřovat dlouhých 17 let – a nebojte, další ‚zločiny‘ na vás už čekají,“ píše herečka Helena Dvořáková v tiskové zprávě, kterou televize vydala u příležitosti odvysílání už sté epizody oblíbené kriminálky. Během té doby dokázala porazit zákeřnou nemoc ve stadiu, kdy už pro většinu pacientů není žádná naděje.
„Jako jedna z hlavních postav mám obrovskou radost, že i po tolika ‚případech‘ zůstáváme na obrazovkách s tak věrnou diváckou podporou. Díky všem, že nám pomáháte vyšetřovat dlouhých 17 let – a nebojte, další ‚zločiny‘ na vás už čekají,“ píše herečka Helena Dvořáková v tiskové zprávě, kterou televize vydala u příležitosti odvysílání už sté epizody oblíbené kriminálky. Během té doby dokázala porazit zákeřnou nemoc ve stadiu, kdy už pro většinu pacientů není žádná naděje.