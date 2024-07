"První rande bylo s překladačem," popsala začátek své lásky Hana Vagnerová

Příběh lásky české herečky Hany Vagnerové a francouzského umělce Nicolase Escaviho začal jako z filmu. Jak vypadalo jejich první rande, popsal přímo Escavi.

"První večer jsme byli v Angletu ve Francii, jedli jsme na pláži sendvič. Bylo to zajímavé, protože jsme se snažili domluvit španělsky. Hanka tehdy ještě moc španělsky neuměla, španělštinu znala jen trochu ze školy. A tak jsme komunikovali přes překladač ve stylu: ‘Co tady ve městě rád děláš?’ Bylo to tedy rande s překladačem, ale zároveň silný moment," řekl. V té chvíli totiž oba, přestože si příliš nerozuměli, cítili, že k sobě patří.

"V té době jsem nemluvila vůbec francouzsky a Nicolasova angličtina byla tehdy také ještě taková nic moc. Ale hned, když jsme se potkali, jsme se na sebe extrémně rychle napojili a nějakým způsobem jsme si ohromně rozuměli. Ale opravdu poprvé v životě jsme takhle s někým mluvili přes překladač v telefonu a říkali jsme si věci o našem dětství, já jsem to překládala do francouzštiny, on na to pak zas reagoval," doplnila přítelovo vyprávění Vagnerová a dodala, že na začátku musel jejich vztah překonat opravdu hodně překážek. Ať už to byla jazyková bariéra, nebo dlouhá vzdálenost a časté odloučení kvůli práci.

Dnes se svou drahou polovičkou herečka komunikuje poněkud specificky. "Jsme polygloti, kteří si vytváří jazyk, který neexistuje a kterému rozumíme jen my dva," směje se Vagnerová, která jinak mluví anglicky, španělsky italsky a na francouzštině už také hodně zapracovala.