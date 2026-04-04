Václav Upír Krejčí si nejspíš myslel, že po boji s rakovinou už má ty nejhorší zdravotní zkoušky za sebou. Jenže místo klidnějšího období přišly další komplikace. V roce 2024 mu lékaři z břicha odstranili nádor o velikosti 15 × 5 × 7 centimetrů a upozornili ho, že by se měl šetřit a hlavně vyhýbat stresu. To se mu ale v současné životní situaci nedaří. „Lékařka mě upozornila, že se musím vyhýbat stresům. Jak to asi mám udělat?“ říká herec, který se po rozvodu stále potýká s nejistotou kolem bydlení.
Václav Upír Krejčí po operaci kolene: Po rakovině přišly další zdravotní potíže i boj o bydlení
Herec Václav Upír Krejčí má za sebou náročné období. Po loňské operaci nádoru musel letos podstoupit výměnu kolene, protože ho artróza téměř připravila o možnost chodit. Do toho dál řeší vleklé majetkové spory po rozvodu, které podle něj jeho zdravotnímu stavu rozhodně nepřidávají.
Jako by toho nebylo málo, přidaly se i vážné potíže s pohybem. Muže, který byl celý život zvyklý být díky své profesi neustále v akci, začala výrazně omezovat artróza. Bolesti kolene se postupně zhoršovaly natolik, že chůze pro něj byla čím dál obtížnější. „Koleno hodně bolelo, nakonec už to nešlo odkládat, musel jsem to řešit,“ přiznal deníku Aha! Krejčí.
Pomoc nakonec našel v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi, kam mu doporučil jít kamarád. Právě tam mu primář Eduard Šťastný letos v lednu operoval koleno a provedl jeho výměnu. Herec si z názvu zařízení udělal po svém legraci. „Bral jsem to tak, že název nemocnice zní trochu jako klaun, což jsem byl celý život. Dopadlo to výborně. Už pátý den po zákroku jsem chodil. Pak jsem absolvoval rehabilitace, skvělé, jsem spokojený,“ popsal Upír.
Po předchozí velké jizvě na břiše mu tak přibyla další, tentokrát na pravém koleni, kde má 25 stehů. Přesto doufá, že by se jeho zdravotní stav mohl alespoň na nějakou dobu stabilizovat. „Věřím, že tím už zdravotní komplikace aspoň na čas ustaly,“ svěřil se s nadějí. Zároveň ale připouští, že jeho psychice ani tělu neprospívá vleklý spor o majetek, který se táhne už dva roky a stále nemá konec.
Zdravotních momentů, kdy mu šlo skutečně o hodně, přitom zažil už několik. V roce 2016 spadl ze žebříku, přičemž si o schod zlomil obratel a zároveň došlo ke krvácení do hrudníku. Následovala devadesátiminutová operace a pobyt na jednotce intenzivní péče. O sedm let později přišel další dramatický zásah. Otekly mu mandle tak silně, že se začal dusit. Do nemocnice dorazil včas, lékaři mu ale museli okamžitě zasáhnout do krku, jinak by mu hrozilo udušení.
Kromě zdraví ho dlouhodobě trápí i osobní situace. Se svou druhou manželkou Lucií (53) sice uzavřel sňatek, jistotu domova ale stále nemají. Podle jeho slov uvázly peníze i budoucnost v nedořešeném majetkovém vypořádání s bývalou ženou. „Vše, co jsem vydělal, jsem vložil do domu a studia ve starých Řepích. Jenže exmanželka Zuzana odmítá nemovitost prodat a peníze spravedlivě rozdělit. Vleče se to, soudy mají evidentně dost času,“ postěžoval si Václav.